El Sergas unifica los servicios oncológicos de los hospitales gallegos para garantizar «equidad» en los tratamientos contra el cáncer

Galicia unificará en un Centro de Coidado Integral do Cancro los servicios oncológicos de los hospitales gallegos para garantizar la «equidad» de los pacientes en el acceso a los tratamientos. «Una oportunidad no puede depender del código postal», defendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien presentó este jueves en Santiago esta nueva unidad, que no tendrá una localización física, pues es más bien un modelo organizativo y que forma parte de los 14 centros españoles designados para integrar la red de excelencia en el tratamiento del cáncer que la Unión Europea quiere poner en marcha.

Rueda defendió además el papel pionero de la comunidad en prevención —con los cribados— y terapias avanzadas. En la presentación participaron el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, además del jefe de servicio de Oncología Médica del área sanitaria de Vigo y director del centro, Martín Lázaro, quien puso el foco en que el reto es no solo «avanzar» sino «hacerlo mejor».

El objetivo del Gobierno autonómico es que este «proyecto estratégico» sitúe a la sanidad pública autonómica en la vanguardia oncológica europea. Así, el nuevo centro será un «hito histórico» para la sanidad gallega, acreditando a todo el Servizo Galego de Saúde para la atención de los pacientes oncológicos siguiendo «los más altos estándares europeos de calidad y equidad».

Equidad

La equidad es precisamente uno de los extremos en los que más incidió Rueda, con la tesis de que no se trata de un centro con una sede física, sino de un modelo organizativo que agrupa todos los recursos asistenciales destinados a la atención al cáncer en el ámbito del sistema público sanitario gallego, con la participación de los profesionales y servicios de las siete áreas sanitarias.

«Esto va de aprovechar todo lo que conseguimos hasta ahora y hacerlo funcionar de manera aún más coordinada para tener mejores resultados», destacó Rueda, quien también subrayó que «un tratamiento, una oportunidad no puede depender de un código postal». «Nuestra responsabilidad es que los gallegos, cuando tienen que acceder a un servicio público como este, tengan todas las mismas posibilidades», reivindicó.

Así, esta estructura integrará en un mismo sistema la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la innovación. Un modelo que, según la Xunta, beneficiará tanto a los pacientes, que accederán a terapias más innovadoras; como a los profesionales, que verán reforzado su liderazgo; y al propio sistema que ganará prestigio y atraerá talento y financiación.

Prevención

Durante el acto, Rueda destacó que la designación de Galicia para formar parte de esa red de excelencia europea es el reconocimiento a un trabajo que la comunidad lleva tiempo haciendo «bien». En este sentido, recordó que es pionera en cribados, ampliando la detección precoz de mama hasta los 74 años e impulsando programas de cribado de cáncer de pulmón y de próstata.

También destacó el avance en las terapias CAR-T, de las que ya se beneficiaron 170 pacientes, y el reto de comenzar a fabricar fármacos propios este mismo año en el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia.

Centro de protonterapia

Asimismo, hizo referencia a la medicina personalizada a través del proyecto Xenoma Galicia y a la próxima puesta en marcha del Centro de Protonterapia, que convertirá a Galicia en la primera comunidad en ofrecer esta tecnología en el sistema público.

«Le pregunto al menos una vez a la semana por él al conselleiro», esgrimió Rueda, sobre un centro que se espera que, entre finales de este año y principios del próximo, esté tratando a los primeros pacientes. La previsión es tratar a 250 personas cada año de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

Cronología

La designación del centro gallego contra el cáncer por parte de la Unión Europea forma parte de un camino que se estructura en varias fases. En marzo se creó el Comité Operativo y el Grupo Técnico de acreditación, que acometerá las tareas de dirección, coordinación técnica y seguimiento integral del proceso.

En la siguiente fase, la de autoevaluación, se comprobará que el proyecto gallego se adecua a los más de 300 estándares propuestos en ámbitos como la gobernabilidad, el cuidado o la integración de la investigación. Le seguirá la fase de la auditoría, prevista en el primer semestre de 2028 hasta alcanzar la certificación definitiva, que se decidirá en el último trimestre de ese mismo año.