Pilar Fernández regresa a Galicia como número dos de la Fiscalía Superior

Pilar Fernández Pérez regresa a Galicia. Y lo hace como nueva teniente fiscal de la Fiscalía Superior. La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, la acaba de designar como número dos del Ministerio Público en la comunidad, un cargo que la convierte en la principal colaboradora de la fiscal superior, Carmen Eiró.

La decisión llega tras un proceso al que concurrían otros siete aspirantes y en un clima de especial atención mediática por el vínculo personal de Fernández con Álvaro García Ortiz, su marido, exfiscal general del Estado y también delegado de Medio Ambiente en Galicia hasta que, en julio de 2022, dio el salto a Madrid.

En 2021, Fernández se postuló junto a Fernando Suanzes y Carlos Aladro para ponerse al frente de la Fiscalía Superior de Galicia. Era la primera vez que una mujer optaba al cargo. Entonces, Suanzes revalidó el puesto.

Desde la Fiscalía General del Estado aluden a un nombramiento basado en criterios de mérito, capacidad y trayectoria, los mismos parámetros aplicados a los 22 altos cargos que ahora deberán ser ratificados por el Gobierno.

Fernández, natural de Ourense, ingresó en la carrera fiscal en 1998 y comenzó su trayectoria en Ceuta. Cuatro años después recaló en la Fiscalía de Área de Santiago, donde desarrolló casi veinte años de trabajo y se especializó en Violencia sobre la Mujer, Extranjería, Trata de Personas y Protección de Víctimas, además de asumir competencias en el juzgado de Familia.

En 2021 dio el salto a la Fiscalía General del Estado como fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, integrándose también en la Unidad de Apoyo. Fue vocal electiva del Consejo Fiscal entre 2010 y 2014 y participó como ponente en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal. Desde hace casi cuatro años ejerce en la Fiscalía Provincial de Madrid como fiscal de Menores.

La candidatura de Fernández llegaba marcada por un ruido que no generaron los otros siete aspirantes: su matrimonio con Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado por revelación de datos reservados. Ese vínculo convertía cualquier decisión en un gesto observado con lupa. Y, sin embargo, Peramato ha optado por ella, enviando un mensaje claro: la Fiscalía General no está dispuesta a dejar que la presión externa condicione sus nombramientos.

En la carrera fiscal, Fernández no es una recién llegada. Dos décadas en Santiago, especialización en violencia de género, extranjería y trata, vocal del Consejo Fiscal, ponente del Libro Blanco, paso por la Fiscalía de Sala y, más recientemente, fiscal de Menores en Madrid. Su perfil técnico es sólido y su conocimiento del territorio gallego, profundo.

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La fiscala general ha querido blindar la decisión con un discurso de «mérito, capacidad y solvencia técnica», un trípode que busca neutralizar cualquier lectura de favoritismo. Pero en la Fiscalía, como en cualquier institución jerárquica, los nombramientos nunca son solo técnicos: también son señales. El mensaje es doble: continuidad en la línea de especialización en violencia de género —uno de los ejes de Peramato— y apuesta por perfiles con experiencia territorial. Pero también es una forma de reivindicar que Galicia sigue siendo un territorio estratégico para la Fiscalía General.