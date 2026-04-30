Galicia bate récords de gasto farmacéutico y supera ya el umbral de los 2.000 millones de euros en recetas y tratamientos hospitalarios

La factura farmacéutica de la Xunta no deja de engordar pese a los esfuerzos para intentar controlar el gasto en recetas y fármacos hospitalarios. En 2025 superó por primera vez el umbral de los 2.000 millones de euros. Una población cada vez más envejecida que requiere más cuidados, sumada a los avances terapéuticos, que han logrado medicamentos más eficaces pero también más caros, explica que el coste en farmacia se haya disparado. El pasado año se cerró con un desembolso total de 2.100 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda. Esto supone un 60 por ciento más que hace una década.

El Sergas, sin embargo, tiene ahora menos población que atender que en 2015. El número de habitantes se redujo un 0,4 por ciento. El problema reside en que sus pacientes son cada vez más mayores. En la última década, la cifra de gallegos de más de 65 años creció un 12 por ciento: son 80.000 jubilados más. Y el envejecimiento viene acompañado de más pluripatologías y de dolencias crónicas, que requieren un uso intensivo de fármacos. Aumentan los casos de hipertensión, colesterol, diabetes, anticoagulación, salud mental, dolor crónico, EPOC, insuficiencia cardíaca o patologías neurodegenerativas. Es decir, hay más pacientes tratados durante más años y más prescripciones continuadas.

Tipo de gasto

El gasto en recetas dispensadas en oficinas de farmacia se situó en 923 millones de euros en 2025, un 4,1 por ciento más que el año anterior. Mientras, el desembolso en fármacos hospitalarios se elevó un 7,3 por ciento respecto a 2024 hasta situarse en 765 millones de euros. El resto se corresponde con productos sanitarios sin receta, que son todos aquellos dispositivos, equipos o materiales de uso humano —como apósitos, termómetros, lentes de contacto o productos de higiene— que no requieren prescripción facultativa para su compra (su coste fue de 416 millones, un 5,6 por ciento más). Y estos datos son aún provisionales, según alerta el Ministerio de Hacienda, pues aún está pendiente de recibir más datos de la Xunta sobre la facturación en hospitales, que es precisamente la que más crece.

Y la razón de que sea la farmacia hospitalaria la que más dispara su coste está relacionada con las innovaciones terapéuticas. En los últimos años se han logrado avances clínicos importantes para el tratamiento de determinadas enfermedades pero son muy costosos. Es el caso de la inmunoterapia contra el cáncer, medicamentos huérfanos para enfermedades raras, fármacos para esclerosis múltiple, tratamientos oftalmológicos intravítreos o nuevas terapias hematológicas.