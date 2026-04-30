Los empleados públicos de los concellos de Galicia se formarán contra la corrupción con clases prácticas y análisis de casos

El Consello de Contas en colaboración con la Universidade de Santiago colaboran para ofrecer a los empleados públicos de los concellos gallegos un programa de formación de 30 horas para fortalecer la prevención de la corrupción y el buen gobierno en la Administración local de Galicia. Este curso permitirá a los trabajadores de los ayuntamientos obtener una Microcredencial en Integridad Pública Local.

El curso tendrá un formato híbrido y durará tres semanas. Se combinarán clases en línea, talleres prácticos y debates en la plataforma de la Universidade de Santiago, donde se utilizarán casos reales de los informes de fiscalización del Consello de Contas. Habrá cinco módulos: uno de fundamentos de integridad, otro de riesgos en la gestión local, otro de sistemas de prevención, otro de transparencia y rendición de cuentas y un taller práctico de diseño de planes municipales.

La metodología se basa en clases magistrales con expertos, análisis de casos y un proyecto final aplicable a la administración del participante. En la evaluación se tendrá en cuenta la participación activa (20 por ciento), los ejercicios prácticos (40 por ciento) y el proyecto final (40 por ciento). El profesorado aportará docencia especializada en ética pública y control externo.

Plazos de remisión de documentos

Por otro lado, el Consello de Contas avanzó que la Xunta y otras entidades del sector público deben remitirle su plan de prevención de riesgos de gestión en un plazo máximo de 15 días naturales desde su publicación.

Contas recuerda que estos documentos se configuran como un instrumento de «enorme relevancia» para la identificación de los elementos esenciales de un sistema de integridad que de soporte a la planificación, al proceso de toma de decisiones y a la ejecución de las actividades.

Asimismo, indica que la comunicación ordenada, sistemática y telemática de la aprobación de estos planes permite no solo cumplir con los principios de rendición de cuentas, sino también facilitar el análisis comparativo y la formulación de recomendaciones de mejora.

De este modo, apunta que la instrucción tiene como objeto establecer un procedimiento homogéneo para la remisión al Consello de Contas de los planes tanto en su fase inicial como en su seguimiento anual, incorporando criterios de rastreabilidad documental, interoperabilidad con plataformas públicas y simplificación administrativa.

«Se enmarca, por tanto, en el compromiso de la institución con el control público y la promoción de buenas prácticas en integridad institucional», explica.

En concreto, la remisión se realizará con la presentación de una comunicación por parte de la dirección xeral con competencias en la materia de integridad a través de la sede electrónica del Consello, que determinará el cumplimiento de la obligación de deber de colaboración. Además, recuerda que las entidades públicas están obligadas por ley a remitir la información solicitada por Contas.