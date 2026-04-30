De A Coruña a Luxemburgo: la historia detrás del ascenso de Nadia Calviño

2.000 días en el Gobierno dan para mucho. Y Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, lo sabe bien. «Es la historia de una coruñesa, de una coruñesa de toda la vida; y ahora, una coruñesa en Luxemburgo», así presentó este jueves su libro 2.000 días en el Gobierno ante más de un centenar de empresarios en el Club Nordés. Lo hizo en casa, arropada por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con quien comparte una larga relación profesional y personal. Una alianza que se ha forjado durante años «de trabajo juntas» que, recordó entre gestos de complicidad, ha contribuido a que la ciudad «sea un referente».

Rey abrió el encuentro con un mensaje directo: «Esta ciudad, que es la tuya, está orgullosa de tu trayectoria», proclamó la alcaldesa, como quien abre una puerta para que la memoria entre.Y a partir de ahí, Calviño comenzó a tirar del hilo de su propia historia. Recordó el momento exacto en que recibió la llamada del presidente Pedro Sánchez: estaba viendo una película en familia cuando le comunicó que sería la próxima ministra de Economía. Descolgó, se puso en pie: «¿Si, presidente? Se levantó del sillón y se fue a otra habitación incrédula con lo que le acababa de comunicar. Aquella maleta improvisada rumbo a Madrid marcó el inicio de un periplo de 2.000 días atravesado por una pandemia, una guerra en Europa y la mayor crisis económica del continente en décadas.

Calviño defendió que «el futuro depende de lo que hagamos ahora» y subrayó que el crecimiento económico no puede basarse solo en que «unos tiren», sino en que avance toda la sociedad. Criticó la «década perdida» en inversión y en igualdad social durante los gobiernos del PP y reivindicó que «distribución y eficiencia son las dos caras de la misma moneda».

Uno de los hitos que más orgullo genera en A Coruña es la elección de la ciudad como sede de la Aesia. «Tuvo mucho peso su ecosistema empresarial, por eso ganó el concurso A Coruña», afirmó.

Con un perfil técnico, Calviño también tuvo que lidiar con el ruido político diario. «Traté de aislarme de esa crispación. He huido del ataque personal y destructivo», confesó.

La conversación derivó hacia los grandes cambios globales. Para la presidenta del BEI, la dimensión digital y la geopolítica son claves en su trabajo, marcado por la rigurosidad técnica —basada en datos y en el cumplimiento de las reglas fiscales europeas— y por un estilo institucional que evita la confrontación directa. Un enfoque que, según recordó, ha llevado a que en Bruselas hablen ya del «método Calviño».

Su misión, explicó, ha sido contribuir a que Europa tenga una voz fuerte en el nuevo orden mundial y tejer alianzas estratégicas basadas en principios y valores compartidos.

El momento más emotivo llegó al hablar del papel de la mujer en los espacios de poder. Calviño recordó la fotografía que se hizo viral en la que insistió en aparecer porque era la única mujer entre un grupo de hombres. «En casa me educaron igual que a mi hermano. Pensé que la igualdad estaba lograda, pero al llegar arriba me di cuenta de que no era así». Y lanzó un mensaje claro: «El talento está ahí, solo hay que buscarlo».

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Tras una ronda de preguntas sobre temas tan diversos como el liderazgo internacional, el papel de Trump o la inteligencia artificial, Calviño firmó ejemplares de su libro. El primero, como pidió la alcaldesa, fue para Inés Rey, que acaba de cumplir 2.510 días al frente de María Pita. Un gesto que cerró el acto como se cierran los buenos capítulos: con un guiño, un agradecimiento y la sensación de que la historia continúa.