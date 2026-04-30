Aumenta la crispación en Lugo: Besteiro acude una manifestación contra la moción de censura mientras el PP insta a frenar la «escalada de odio»

Los ánimos en Lugo están cada vez más caldeados tras el anuncio de la moción de censura. La confluencia este jueves en la ciudad de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que acudió en respaldo de la portavoz municipal Elena Candia, y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que encabezó una manifestación contra el transfuguismo a la misma hora que se celebraba en el concello un convulso pleno municipal, terminó por agitar aún más las aguas.

El líder socialista, acompañado de la secretaria de Organización, Lara Méndez, participó junto a varios centenares de lucenses en una movilización frente al Concello bajo el lema: «Democracia sí, transfuguismo non». Desde allí reclamó explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por amparar una moción de censura «indecente y antidemocrática». Los populares, con el apoyo de la exedil socialista María Reigosa, prevén arrebatar el bastón de mando al actual alcalde del PSdeG, Miguel Fernández, el próximo 7 de mayo.

En el pleno celebrado ayer en Lugo la tensión se desbordó. Varias decenas de personas se colaron en la casa consistorial y, entre pitidos de protesta, abroncaron a la concejal tránsfuga, a la que abuchearon, le tiraron monedas y la acusaron de «traidora». Llegaron a desplegar una pancarta donde se pudo leer: «Judas se vendió por treinta monedas». El regidor se vio obligado finalmente a desalojar a los asistentes. En el exterior del consistorio se escuchaban cánticos como «dónde están los tramposos» y «Candia, ladrona, a chirona».

Cruce de acusaciones

Fue la segunda manifestación contra la moción de censura y esta vez contó con la presencia de Besteiro, quien señaló directamente a Rueda como responsable. «De esto es responsable no solo el PP de Lugo sino también el Partido Popular de Galicia. Rueda está esquivando permanentemente esta situación, debe explicar también por qué apoya esta moción de censura», señaló.

Sin embargo, el PP instó este jueves al BNG y al PSOE a frenar su «escalada de odio» en la ciudad de Lugo y defendió que la gente apoya la moción «de impulso» presentada por los populares con el apoyo de Reigosa.

La secretaria xeral del PPdeG sostuvo que en las calles pudo comprobar como «muchísimas personas» paraban a Candia para «felicitarla y darle ánimos». «Muchos ánimos porque la gente de Lugo es consciente de que esa moción es una moción de impulso, con 45 medidas puestas encima de la mesa por el PP para resolver los problemas reales de la ciudadanía», defendió.

Además, arremetió contra la plataforma que convocó la manifestación contra la moción de censura, pues está «liderada por un señor que tiene contratos con el Ayuntamiento de Lugo y su mujer también». Candia lo vinculó con el BNG, socios del PSdeG en el Concello. «Qué casualidad, gobiernan para los amigos», ironizó.