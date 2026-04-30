Política municipal
Aumenta la crispación en Lugo: Besteiro acude una manifestación contra la moción de censura mientras el PP insta a frenar la «escalada de odio»
El alcalde lucense desaloja el pleno tras los pitidos y abucheos de varios asistentes a la concejala tránsfuga, a quien tiraron monedas y tildaron de «traidora»
R.S.
Los ánimos en Lugo están cada vez más caldeados tras el anuncio de la moción de censura. La confluencia este jueves en la ciudad de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que acudió en respaldo de la portavoz municipal Elena Candia, y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que encabezó una manifestación contra el transfuguismo a la misma hora que se celebraba en el concello un convulso pleno municipal, terminó por agitar aún más las aguas.
El líder socialista, acompañado de la secretaria de Organización, Lara Méndez, participó junto a varios centenares de lucenses en una movilización frente al Concello bajo el lema: «Democracia sí, transfuguismo non». Desde allí reclamó explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por amparar una moción de censura «indecente y antidemocrática». Los populares, con el apoyo de la exedil socialista María Reigosa, prevén arrebatar el bastón de mando al actual alcalde del PSdeG, Miguel Fernández, el próximo 7 de mayo.
En el pleno celebrado ayer en Lugo la tensión se desbordó. Varias decenas de personas se colaron en la casa consistorial y, entre pitidos de protesta, abroncaron a la concejal tránsfuga, a la que abuchearon, le tiraron monedas y la acusaron de «traidora». Llegaron a desplegar una pancarta donde se pudo leer: «Judas se vendió por treinta monedas». El regidor se vio obligado finalmente a desalojar a los asistentes. En el exterior del consistorio se escuchaban cánticos como «dónde están los tramposos» y «Candia, ladrona, a chirona».
Cruce de acusaciones
Fue la segunda manifestación contra la moción de censura y esta vez contó con la presencia de Besteiro, quien señaló directamente a Rueda como responsable. «De esto es responsable no solo el PP de Lugo sino también el Partido Popular de Galicia. Rueda está esquivando permanentemente esta situación, debe explicar también por qué apoya esta moción de censura», señaló.
Sin embargo, el PP instó este jueves al BNG y al PSOE a frenar su «escalada de odio» en la ciudad de Lugo y defendió que la gente apoya la moción «de impulso» presentada por los populares con el apoyo de Reigosa.
La secretaria xeral del PPdeG sostuvo que en las calles pudo comprobar como «muchísimas personas» paraban a Candia para «felicitarla y darle ánimos». «Muchos ánimos porque la gente de Lugo es consciente de que esa moción es una moción de impulso, con 45 medidas puestas encima de la mesa por el PP para resolver los problemas reales de la ciudadanía», defendió.
Además, arremetió contra la plataforma que convocó la manifestación contra la moción de censura, pues está «liderada por un señor que tiene contratos con el Ayuntamiento de Lugo y su mujer también». Candia lo vinculó con el BNG, socios del PSdeG en el Concello. «Qué casualidad, gobiernan para los amigos», ironizó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Oposiciones de Educación en Galicia: guía de sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio
- Si te equivocas en tus impuestos autonómicos, la Xunta te mandará un aviso y te dará una segunda oportunidad (sin sanción)
- La Xunta se blinda ante otro apagón: se asegurará de que su personal y centros críticos tengan internet y teléfono por satélite
- Galicia baraja incluir pruebas prácticas para que los docentes demuestren sus destrezas digitales en las oposiciones
- La Xunta de Galicia dará hasta 270 euros para libros y mantiene los vales del material escolar para el próximo curso
- Los correctores de las PAU avisan de los errores que se deben evitar en el examen de Lengua castellana: cuidado con la subjetividad en ciertas preguntas
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»