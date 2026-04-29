El traspaso de la AP-9 a Galicia se acerca a su aprobación en el Congreso

Hace una semana Galicia reclamó, una vez más, la transferencia de la AP-9, una demanda que apoyaron todos los grupos políticos el miércoles pasado con el pretexto de que la autopista del Atlántico «sea cuanto antes una vía libre de cargas, gratuita y gestionada desde la comunidad autónoma». Ese consenso volvió a escenificarse en el Congreso, donde este miércoles se dio un nuevo paso para tratar de desbloquear una reivindicación histórica que, sin embargo, sigue rodeada de incógnitas.

Los grupos parlamentarios que forman la ponencia sobre la ley de traspaso de la AP-9 —constituida hace un mes en el Congreso— se comprometieron este miércoles a que el proceso culmine antes de que acabe el mes de mayo un texto que de forma inmediata se pueda proceder a aprobar. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha informado de este acuerdo en declaraciones tras la reunión a puerta cerrada de la ponencia y ha explicado que hasta entonces los grupos, entre los que figuran también el PP y el PSOE, continuarán hablando.

«Aprobar la ley tal y como salió del Parlamento gallego»

Rego reiteró que su formación defiende que el texto respete el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, aprobado ya en cuatro ocasiones, que reclama la transferencia plena de la titularidad y no solo de la gestión. Además, subrayó que cualquier norma debe dejar claro que las obligaciones derivadas de las decisiones adoptadas por el Estado durante décadas seguirán siendo asumidas por la Administración central, evitando así que Galicia cargue con costes que no le corresponden. «Lo lógico sería aprobar la ley tal y como salió del Parlamento gallego, por eso no presentamos enmiendas», insistió. El Congreso de los Diputados celebró el pasado 26 de marzo la sesión constitutiva de la ponencia sobre la ley de traspaso de la AP-9, tras las críticas del PPdeG y el BNG por el retraso en esta tramitación.

Sin embargo, el compromiso para acelerar los trabajos llega después de un largo historial de bloqueos parlamentarios que han retrasado la iniciativa durante meses. La tramitación de la ley acumuló numerosas prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas, lo que en la práctica paralizó su avance y alimentó las críticas de los grupos gallegos, que denunciaron una falta de voluntad política para abordar el traspaso.