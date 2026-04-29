El «simulacro» del eclipse total de Sol, pendiente de las nubes en Galicia

Prácticamente toda Galicia será un balcón privilegiado para ver el próximo 12 de agosto el sol, que estará tapado por la luna en un eclipse total, el primero del conocido como «trío de eclipses» (en 2026, 2027 y 2028). Durará poco más de un minuto, pero es algo histórico: no ocurre desde hace más de un siglo.

Y para comprobar si, en determinada ubicación, se verá bien el eclipse total del 12 de agosto, hay un día perfecto para hacer la prueba: hoy y mañana.

En esas fechas concretas se podrá evaluar si un lugar reúne buenas condiciones de observación. A hoy, 29 de abril, se le conoce como el «día espejo» del eclipse, ya que permite prever con bastante exactitud el recorrido que seguirá el sol en el cielo el 12 de agosto.

Sin embargo y debido a las previsiones meteorológicas para las 20:30, horas, las nubes (el sur de Galicia y grandes zonas del interior tienen predicciones de tormentas, chubascos y nubes), podrían encapotar ese «ensayo general».

¿Por qué?

Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026, el sol se situará muy próximo al horizonte, por lo que escoger correctamente el punto de observación resulta fundamental. Para verificar si se podrá ver desde el punto escogido, el 29 de abril es ideal, porque ese día se encuentra aproximadamente a la misma distancia del solsticio de verano que el propio eclipse —unos 52 días antes y después—. Esta simetría hace que la trayectoria solar en ambos días sea muy similar.

Eso sí, quizás en muchos lugares de Galicia hoy sea complicado ver el sol a la hora próxima al atardecer.

Predicción de MeteoGalicia / Fdv

¿Cómo hacer la comprobación?

Como recuerdan desde el Real Observatorio Astronómico de Madrid, dependiente del Instituto Geográfico Nacional, para poder observar el eclipse total del próximo 12 de agosto, no solo es necesario estar en la 'franja de totalidad'. También es necesario poder ver el sol sobre el horizonte.

En resumen, un lugar puede considerarse adecuado para observar el eclipse si, en él, el sol permanece visible y sin obstáculos. Esta comprobación puede hacerse entre las 19:30 y las 20:30 del 29 de abril aproximadamente, una franja que coincide con el periodo en el que la luna irá cubriendo progresivamente el sol en agosto.

En la práctica, lo que se debe hacer para comprobarlo es situarse en el lugar en el que se prevea observar el eclipse (la calle, un punto de observación en el medio rural, una terraza) y ver la puesta de sol. Si en ese momento algo impide la visión, ocurrirá lo mismo en agosto. Si, por el contrario, se percibe completa, es un buen punto para ver el eclipse de este verano.