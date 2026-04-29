Oposiciones de Educación en Galicia: guía de sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio

Las oposiciones de Educación de Galicia ya tienen mapa. La Xunta ha fijado las sedes en las que se examinarán los 15.954 aspirantes inscritos —datos todavía provisionales— en el proceso selectivo docente de 2026, que arrancará a partir del 20 de junio y que movilizará 60 centros educativos de 15 localidades gallegas. En juego están 1.601 plazas, repartidas en 42 especialidades, con 156 tribunales encargados de evaluar las pruebas.

La convocatoria se convierte así en una de las grandes citas del calendario educativo antes del verano. La Administración autonómica prevé que los exámenes estén terminados y con resultados disponibles a partir del 19 de julio. Después, quienes obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios de agosto, con el objetivo de que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre.

Del total de plazas, 1.388 son de nuevo ingreso, casi el 87%, y 213 corresponden a promoción interna, pensadas para que maestros funcionarios puedan acceder al cuerpo de profesores de Secundaria. Por cuerpos, la oferta incluye 476 plazas de maestros, 852 de profesores de Secundaria y 60 de profesores especialistas en sectores singulares de FP.

La Xunta ha presentado este año las sedes con casi un mes más de margen que en la convocatoria anterior, con la intención de que los opositores puedan organizar desplazamientos, alojamiento y logística personal, explica el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la presentación del proceso de selección de los futuros profesores y maestros hoy en Santiago. La distribución confirma el peso de las provincias atlánticas: A Coruña concentrará 6.744 aspirantes y 67 tribunales, mientras que Pontevedra reunirá 5.589 candidatos y 53 tribunales. En Lugo habrá 2.137 opositores y 21 tribunales y en Ourense, 1.484 aspirantes y 15 tribunales.

Menos inscritos que en 2025

Una de las novedades del proceso es que los interinos ya no tienen obligación de presentarse si no lo desean, una medida acordada con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF. Esa decisión ha rebajado el volumen de inscritos: frente a los 20.520 candidatos de 2025, este año figuran 15.954. Según la Xunta, esa caída permite mejorar la carga de trabajo de los tribunales: la ratio pasa de 112 aspirantes por tribunal en la anterior edición a 102 este año.

El operativo será amplio. Educación movilizará 780 personas para formar parte de los 156 tribunales titulares y 2.184 si se suman los suplentes. El mayor número de órganos evaluadores corresponderá al cuerpo de profesores de Secundaria, con 81 tribunales. Para maestros habrá 66, para profesores especialistas de FP 7 y para la acreditación del conocimiento de gallego, 2.

Las 15 localidades con exámenes

Las pruebas se celebrarán en A Coruña, Ames, Culleredo, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Rábade, Ourense, Lalín, Poio, Pontevedra, Silleda, Valga, Vigo y Vilagarcía de Arousa. El mapa evidencia la concentración de sedes en las áreas con más aspirantes, especialmente A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra.

Las plazas por cuerpo y especialidad

En el cuerpo de maestros se convocan 476 plazas. La especialidad con más oferta es Educación Primaria, con 125, seguida de Pedagoxía Terapéutica, con 95, y Educación Infantil, con 80. También hay 45 plazas de Inglés, 35 de Francés, 30 de Música, 25 de Educación Física y 41 de Audición e Linguaxe.

En Secundaria hay 852 plazas de ingreso libre en 29 especialidades. La mayor oferta está en Inglés, con 147 plazas; Lingua e literatura galega, con 80; Matemáticas, con 50; y Sistemas e aplicacións informáticas, con 40. También destacan Xeografía e historia y Lingua castelá e literatura, con 35 cada una, y Física e química, Debuxo e Informática, con 30 cada una.

En profesores especialistas en sectores singulares de FP se ofertan 60 plazas: 20 de Mantemento de vehículos, 14 de Soldadura, 12 de Cociña e pastelaría, 7 de Estética y 7 de Fabricación e instalación de carpintería e moble.

Además, la promoción interna del subgrupo A2 al A1 suma 213 plazas para el acceso de maestros al cuerpo de profesores de Secundaria, repartidas también en 29 especialidades.

Dónde habrá más competencia

La comparación entre aspirantes provisionales y plazas de ingreso libre permite ver qué especialidades llegan más tensionadas. Es una ratio orientativa, no una ratio oficial de aprobados, porque el proceso distingue cuerpos, turnos y promoción interna. Aun así, el dato sirve para medir la presión de cada especialidad.

En maestros, la mayor competencia aparece en Educación Infantil, con 1.966 aspirantes para 80 plazas, alrededor de 24,6 candidatos por plaza. Le siguen Audición e Linguaxe, con 770 candidatos para 41 plazas, unos 18,8 por plaza; y Educación Física Primaria, con 452 aspirantes para 25 plazas, unos 18,1 por plaza. También será elevada la presión en Pedagoxía Terapéutica, con 1.345 aspirantes para 95 plazas, y en Educación Primaria, con 1.669 candidatos para 125 plazas.

En Secundaria, las especialidades con más aspirantes por plaza son Educación Física, con 488 candidatos para 20 plazas; Tecnoloxía, con 358 para 15; Xeografía e historia, con 776 para 35; Orientación educativa, con 282 para 15; y Bioloxía e Xeoloxía, con 461 para 25. En el otro extremo, Latín presenta 77 aspirantes para 28 plazas de ingreso libre, e Informática, 105 para 30.

En FP singular, la ratio más alta se registra en Estética, con 95 aspirantes para 7 plazas, seguida de Cociña e pastelaría, con 145 candidatos para 12.

Contexto político y educativo

La Xunta enmarca la convocatoria en su estrategia de estabilidad del empleo docente. Educación sostiene que Galicia es desde hace años la comunidad con menor porcentaje de interinos en la enseñanza y defiende que estas oposiciones permitirán seguir reduciendo la temporalidad. La Administración también vincula el proceso con la mejora progresiva de ratios en las aulas, incluida la previsión de que desde septiembre todas las aulas de Infantil tengan un máximo de 20 alumnos. Fecha de inicio: a partir del 20 de junio.

Desde 2009, según los datos de la Consellería, la Xunta ha convocado 21.698 plazas docentes. La convocatoria de 2026 vuelve a agotar el 120% de la tasa de reposición, según destaca el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que presentó el dispositivo junto al director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez "Supone agotar el 120% de la tasa de reposición, pese al contexto de menor número de alumnos", destaca el titular de Educación, que añade que al contar con más profesores y menos estudiantes se podrán "mejorar las ratios de alumnos por aula". "A partir de septiembre todas las aulas de Educación Infantil tendrán un máximo de 20 estudiantes", destaca Román Rodríguez.