Besteiro acusa al PP de de «castigar» a Lugo y bloquear proyectos estratégicos

Tras la moción de censura que impulsa el PP en Lugo con una edil tránsfuga, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, arremetió ayer contra los populares a los que acusó del «bloqueo constante» a los grandes proyectos de la ciudad. «Que el PP no saque votos en Lugo ni en las encuestas ni en las urnas durante 27 años no es casualidad», advirtió.

El dirigente socialista compareció este miércoles junto al alcalde lucense, Miguel Fernández, ante el Cuartel de San Fernando, llamado a acoger el futuro Museo de la Romanización, y sostuvo que la actitud del PP hacia Lugo forma parte de una política de «discriminación» de la Xunta.

Besteiro vinculó este diagnóstico con la moción de censura registrada contra el gobierno local. El líder socialista apuntó directamente a Elena Candia, a la que situó como impulsora política de la operación, y le reprochó su papel en el Parlamento gallego durante la tramitación de los presupuestos autonómicos.

Besteiro aseguró que Candia permaneció «callada» cuando las cuentas de la Xunta salían adelante «sin un solo euro» para el Museo de la Romanización de Lugo. «Sus votos favorecían esa situación de discriminación», censuró el secretario xeral del PSdeG, que defendió que el proyecto trasciende el interés local y debe entenderse como una dotación estratégica para Galicia y para el noroeste peninsular por su valor cultural, patrimonial y turístico.

Besteiro sostuvo que la moción de censura en Lugo no puede desligarse del «castigo» que, a su juicio, el PP ha mantenido durante años contra la ciudad desde la Xunta. En este contexto, reclamó al Gobierno gallego que desbloquee el Museo de la Romanización y se implique en una infraestructura que considera «absolutamente vital». «Es inexplicable que la Xunta no se haya volcado en estos diez años con un proyecto que es un verdadero motor para la ciudad», denunció.

Besteiro también se refirió a la edil María Reigosa, pieza clave en la moción de censura, y aseguró que no mantiene con ella «ningún tipo de contacto». Pese a ello, le lanzó un mensaje público: «Aún está a tiempo de rectificar». «Rectificar es de sabios», añadió.

Reivindicación del museo

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, reforzó el mensaje de Besteiro y acusó a la Xunta de mantener paralizado un proyecto que, según defendió, el Concello tiene preparado desde hace años. El regidor recordó que la ciudad dispone del Cuartel de San Fernando, un edificio del siglo XVIII declarado BIC, de fondos municipales para asumir su parte y de unas 25.000 piezas arqueológicas que permanecen almacenadas por falta de un espacio adecuado para su exhibición.

Fernández enmarcó el caso del museo en una relación más amplia de compromisos pendientes del Gobierno gallego con Lugo, aunque subrayó que la reivindicación principal es la puesta en marcha de una infraestructura cultural llamada a reforzar la proyección de la ciudad y de Galicia. Entre esos proyectos citó la calzada de As Gándaras, la Serra de Meira, la conexión de As Gándaras con la A-6, la Ronda Leste y el canon del agua que, según denunció, los vecinos pagan sin que revierta en la ciudad.

Comparación con otras inversiones

El alcalde comparó la falta de impulso al Museo de la Romanización con inversiones autonómicas en otros puntos de Galicia, como el Cine Fraga de Vigo o el Pazo de Lourizán, y reprochó a la Xunta que mantenga año tras año partidas «ridículas» para Lugo que después «no se ejecutan».

Fernández apeló al «clamor» ciudadano expresado durante los actos del 25 aniversario de la Muralla como Patrimonio de la Humanidad y aseguró que el gobierno local seguirá reclamando el museo «en el gobierno o en la oposición». «Sabemos que es una necesidad absoluta y seguiremos peleando», concluyó.