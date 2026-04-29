La presión del alquiler crece en Galicia: menos oferta y rentas de 780 euros al mes

Las cifras confirman que alquilar una vivienda en Galicia es más caro y más difícil que hace un año. El precio medio del arrendamiento en la comunidad se sitúa ya en 780 euros mensuales, un 4 % más que en 2025, según los datos del Barómetro del Alquiler del primer trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. El encarecimiento coincide con una nueva reducción de la oferta disponible, que cae un 6,2 %, y con un aumento de la competencia entre quienes buscan vivienda, especialmente en la provincia de A Coruña.

Pontevedra es en este inicio de año la provincia gallega más cara para vivir de alquiler, con una renta media de 880 euros al mes, un 6,8 % más que el año anterior. Le sigue A Coruña, donde el precio medio se mantiene en torno a los 775-780 euros. En el otro extremo se sitúa Lugo, que continúa siendo el territorio gallego más asequible, con 606 euros mensuales, aunque registra el mayor repunte interanual de la comunidad, con una subida del 3,4 %. En Ourense, el alquiler medio baja un 1,7% y se coloca en 633 euros.

La presión de la demanda se dispara en A Coruña

El informe refleja que la presión de la demanda en Galicia ha pasado de 35 interesados por vivienda a finales de 2025 a 42 en los primeros meses de 2026. Este indicador mide el número de personas que preguntan por un inmueble durante sus primeros diez días en el mercado. El incremento gallego se explica, sobre todo, por la evolución de la provincia de A Coruña, donde cada vivienda que sale al mercado recibe una media de 66 contactos en diez días, frente a los 49 del año pasado. Una situación que los responsables de Barómetro vinculan a la declaración de la ciudad de A Coruña como zona residencial tensionada en julio del año pasado, estatus al que a partir de ahora se suma Santiago, tras la entrada en vigor, el pasado sábado día 25, de la norma que permitirá al Concello compostelano poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años.

La situación es distinta en las otras tres provincias, donde la presión se modera. En Pontevedra, el número de interesados baja de 26 a 23 por vivienda. Lugo y Ourense se quedan en 14 contactos por inmueble, una cifra que el Observatorio considera próxima al equilibrio del mercado.

La disponibilidad de vivienda en alquiler también retrocede en el conjunto de la comunidad. Galicia pasa de 32.744 inmuebles ofertados en 2025 a 30.707 en la proyección para 2026, lo que supone una pérdida de algo más de 2.000 viviendas y un descenso del 6,2%. Pontevedra registra la mayor caída, con una contracción del 9,3% y 1.131 inmuebles menos. A Coruña perdería 909 viviendas, un 6,3% menos que el año pasado. Ourense apenas retrocede un 0,2%, mientras que Lugo, pese a ser la provincia con menos stock disponible, con 3.053 inmuebles, presenta una leve subida del 0,3%.

Media del alquiler en España: 1.200 euros mensuales

En el conjunto de España, el Barómetro sitúa el precio medio del alquiler en 1.205 euros mensuales, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025. La presión media de la demanda alcanza los 141 interesados por vivienda en diez días, muy por encima de los 15 contactos que el Observatorio identifica como un mercado equilibrado. Barcelona lidera este indicador, con 453 interesados por inmueble, seguida de Vizcaya, con 191, y Guipúzcoa, con 155.

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La oferta nacional también continúa descendiendo, aunque a menor ritmo que en ejercicios anteriores. El estudio proyecta para 2026 un total de 669.529 viviendas en alquiler, frente a las 683.920 de 2025, lo que implica una caída del 2,1% y la pérdida de 14.391 inmuebles. En este contexto, Galicia presenta una contracción superior a la media española, con Pontevedra y A Coruña entre las provincias con descensos más relevantes en número absoluto de viviendas disponibles.