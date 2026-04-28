La Xunta prorroga otro mes las restricciones frente a la dermatosis nodular contagiosa

La Xunta mantendrá durante todo el mes de mayo las medidas preventivas frente a la dermatose nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que puede provocar graves perjuicios económicos en las explotaciones afectadas. La Consellería do Medio Rural publicará este miércoles en el Diario Oficial de Galicia una nueva resolución para prorrogar las actuaciones cautelares entre el 1 y el 31 de mayo, aunque el plazo podrá ampliarse si la evolución epidemiológica de la enfermedad así lo aconseja.

El Gobierno gallego insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad al sector ganadero y a la ciudadanía: no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y, además, no se transmite a las personas, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de productos de origen bovino.

La decisión se adopta tras el análisis permanente del riesgo sanitario que realizan los servicios veterinarios oficiales de la Consellería. Medio Rural considera necesario mantener las medidas de control para seguir protegiendo la cabaña bovina gallega ante una enfermedad de alta capacidad de difusión.

Entre las restricciones que continúan en vigor figura la limitación de la asistencia a ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino. Estos eventos podrán seguir celebrándose, pero solo con animales procedentes de explotaciones gallegas. Los vehículos llegados de fuera de la comunidad deberán acceder a los recintos vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

En el caso de concursos, certámenes, subastas o exhibiciones de carácter extraordinario, seguirá siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. También en estos casos la participación quedará limitada a bovinos de explotaciones de Galicia.

Vigilancia durante 28 días

La Xunta mantiene además el periodo de vigilancia veterinaria oficial de 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones situadas fuera de Galicia y que no vayan a matadero. Este control se aplicará desde el momento de su incorporación a la explotación de destino.

Durante ese mismo periodo, quedarán inmovilizados de forma cautelar todos los animales de las granjas que incorporen bovinos llegados de otras comunidades o del extranjero. La inmovilización afectará también a los bovinos que ya estuviesen presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Medio Rural mantiene igualmente la obligación de desinsectar todos los bovinos de las explotaciones receptoras, así como los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada en Galicia, tanto para vida como para sacrificio. En este último caso, los animales podrán entrar en la comunidad siempre que sean trasladados directamente al matadero.

Los servicios veterinarios oficiales continuarán realizando controles de inmovilización de explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación y revisión de las condiciones de limpieza de los vehículos, con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Reclamaciones al Ministerio

La Xunta vuelve a reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una mayor coordinación entre comunidades autónomas para garantizar una estrategia homogénea frente a la enfermedad. Medio Rural considera necesario que el departamento estatal lidere una respuesta común que ofrezca certezas al sector, especialmente en el caso de que fuese necesario activar indemnizaciones.

El Ejecutivo gallego también pide al Ministerio que impulse ante la Unión Europea una vacuna marcada que pueda utilizarse de forma preventiva y que se revise la categoría actual de la enfermedad, considerada de tipo A, la clasificación más grave. Según la Consellería, esta catalogación implica exigencias muy severas para el sector ganadero.

Estas demandas ya fueron trasladadas por la conselleira do Medio Rural al comisario europeo de Salud y Bienestar Animal en una reunión celebrada en Bruselas. La Xunta también ha solicitado que la dermatose nodular contagiosa se incluya en los seguros agrarios.

La enfermedad, aunque no supone riesgo para las personas, puede generar importantes pérdidas en las explotaciones y en el conjunto del sector bovino del territorio donde se detecte su presencia. Por eso la Xunta defiende la prórroga de las medidas cautelares como herramienta para evitar su entrada en Galicia.