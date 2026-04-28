Xunta y O’Mega se reunirán este miércoles horas antes de la manifestación médica en Santiago

La Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde convoca para este miércoles al comité de huelga de O’Mega, el sindicato médico en Galicia, a una reunión que comenzará a las 11.00 horas en el edificio administrativo de San Lázaro, en Santiago.

El encuentro tendrá lugar apenas unas horas antes de la manifestación con la que médicos y facultativos gallegos recorrerán algunas de las principales calles de la capital gallega. La protesta, convocada por O’Mega, la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico Propio, Médicos Unidos por sus Derechos y la Asociación MIR España, partirá a las 18.30 horas de la Alameda.

La marcha se dirigirá hacia la sede del Parlamento de Galicia, en el Pazo do Hórreo, y finalizará en la Praza de Praterías. Los convocantes reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio para médicos y facultativos y, en el ámbito gallego, exigen a la Xunta la negociación de un convenio específico para el personal médico dependiente del Sergas.

Un momento de la protesta médica ante el hospital vigués Álvaro Cunqueiro. / Fdv

O’Mega forma parte del comité de huelga que, a nivel estatal, convocó el paro médico que contempla cuatro jornadas de huelga al mes. La movilización de abril concluirá este jueves. En Galicia, además, el sindicato mantiene una convocatoria propia para reclamar al Gobierno autonómico una negociación específica para los médicos y facultativos adscritos al Servizo Galego de Saúde.

Según los datos facilitados por O’Mega, la huelga registra este martes un seguimiento similar al de la jornada anterior, con cerca de un 85% en los hospitales y apenas un 25% en los centros de Atención Primaria.

El Sergas rebaja al 23% la participación hospitalaria

El Sergas, por su parte, rebaja de forma notable esas cifras. Según los datos oficiales de la Administración sanitaria gallega correspondientes a la jornada de mañana de este martes, el seguimiento de la huelga médica contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central fue del 17,39% en los centros sanitarios de la comunidad.

Por niveles asistenciales, el Sergas cifra en un 23,45% el seguimiento en la atención hospitalaria. En los siete grandes hospitales públicos gallegos, la participación alcanzó el 24,29%, mientras que en los hospitales comarcales fue del 14,37%. En Atención Primaria, la Administración sitúa el seguimiento en el 1,56%.

Por centros, el paro fue secundado, según el Sergas, por el 25,15% en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña; el 22,81% en el de Santiago; el 18,56% en Ferrol; el 22,22% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 21,29% en Ourense; el 26,33% en Pontevedra; y el 28,76% en Vigo.

En los hospitales comarcales, la participación fue del 6% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en Barbanza; el 14,41% en A Mariña; el 18,92% en Monforte de Lemos; el 6,56% en O Barco de Valdeorras; el 9,84% en Verín; y el 24,10% en O Salnés.

En Atención Primaria, el seguimiento por áreas sanitarias fue del 1,11% en A Coruña y Cee; el 0,25% en Santiago y Barbanza; el 3,05% en Ferrol; el 2,16% en Lugo, A Mariña y Monforte; el 1,79% en Ourense, Verín y O Barco; el 1,45% en Pontevedra y O Salnés; y el 2,04% en Vigo.

El Sergas añade que en entidades sanitarias como ADOS, Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el seguimiento en la jornada de mañana fue del 4,65%. La Administración asegura, además, que este martes cuenta con una cobertura del 100% de los servicios mínimos, con el objetivo de garantizar la actividad asistencial urgente y de emergencias.