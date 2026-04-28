La Universidade de Santiago admite que «no hay solución» a la pérdida de plazas de investigación Ramón y Cajal

La pérdida de 25 plazas de investigadores por parte de la Universidade de Santiago por no completar la solicitud ya no tiene remedio. La rectora, Rosa Crujeiras, explicó este martes que «no hay solución», aunque adelantó que barajan pedir más plazas en la próxima convocatoria.

Crujeiras lamentó en un acto en Lugo que «fallaron los mecanismos internos». «El 28 de noviembre el Consello de Goberno aprueba una oferta de plazas Ramón y Cajal, la fecha de la presentación por parte de la Universidad era el 11 de diciembre. El día 9 de abril se publica la relación de centros con la oferta de plazas y, en ese momento, nosotros somos conscientes, al ver la publicación provisional, de que no figura la Universidad de Santiago de Compostela», relató Crujeiras.

En este sentido, recordó que su equipo de gobierno tomó posesión el día 10 de abril y defendió que «ese mismo día se consultó con el equipo que todavía estaba en aquel momento y no pudo dar una respuesta».

Fallaron los mecanismos internos

En este contexto, según relató, a continuación, se contactó con la Agencia Estatal de Investigación para tratar de buscar una solución, «pero lo que sucedió es que no se hizo la tramitación». Además, recordó que ella misma formó parte de esa reunión del Consello de Goberno del 28 de noviembre pero, después «fallaron los mecanismos internos».

«No hay solución a esta situación, nosotros en este momento tenemos que trabajar internamente para tratar de paliar, dentro de nuestras posibilidades, esta circunstancia para esta anualidad. Y, sobre todo, tratar de dotarnos de procedimientos y mecanismos estables y fiables que impidan que esto vuelva a suceder», aseveró.

Asimismo, Crujeiras admitió que institucionalmente «es un problema importante», dado que dentro de la política de captación de talento el programa Ramón y Cajal es un programa «relevante» para casi todas las áreas de conocimiento.

«Empezaremos a valorar qué margen tenemos internamente de tratar en este año de paliar esta circunstancia en la medida de lo posible y también valorar de cara a la siguiente convocatoria la posible ampliación del número de plazas ofertadas», confirmó.

Con todo, recordó que el año que viene «va a haber una modificación importante en la convocatoria de Ramón y Cajal», por lo que advirtió de la «incerteza» que esto supone.