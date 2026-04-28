Sanidade amplía el programa 'Aloumiños' a 20 concellos para combatir la soledad no deseada

La Consellería de Sanidade extenderá este año a 20 concellos el proyecto Aloumiños, una iniciativa destinada a combatir la soledad no deseada y a reforzar el bienestar emocional de la población a través de actividades grupales, andainas saludables y acciones de dinamización social. El programa contará con una inversión de 120.000 euros y se desarrollará en colaboración con el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.

El convenio fue firmado este martes en Santiago por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta del colegio profesional, Sonia González Rodríguez. La iniciativa busca actuar desde el ámbito comunitario y sanitario para detectar a personas que puedan encontrarse en situación de aislamiento social y ofrecerles la posibilidad de incorporarse a grupos de acompañamiento y participación vecinal.

Los centros de salud tendrán un papel clave en la detección de posibles participantes. Desde Atención Primaria se identificará a personas en situación de soledad no deseada y se les informará de la posibilidad de formar parte del programa. A partir de ahí, el trabajo se centrará en crear espacios de relación, promover hábitos saludables y reforzar vínculos sociales en el entorno más próximo.

Para desarrollar el proyecto, el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia contratará un equipo formado por cinco educadores sociales y un coordinador. Estos profesionales serán los encargados de organizar las actividades y acompañar a los grupos en los distintos municipios incluidos en la iniciativa.

En concreto, Aloumiños llegará este año a Cerceda, Ordes, Tordoia, Trazo, As Somozas, Moeche, Neda, San Sadurniño, Abegondo, Mesía, Frades, Carral, A Pastoriza, Pol, Abadín, Riotorto, Alfoz, Muras, Mondoñedo y O Valadouro.

La Xunta destaca que el programa ya contó en 2025 con 274 participantes, de los que más del 82% fueron mujeres. El grupo de edad mayoritario se situó entre los 70 y los 79 años, con un 47% del total, lo que refleja el peso de la soledad no deseada entre la población de mayor edad.

Sanidade enmarca esta actuación en los objetivos de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y en las líneas impulsadas desde la Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, orientadas a favorecer la integración, la participación social y una mejor percepción comunitaria de los problemas vinculados a la salud mental.