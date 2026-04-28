Más de 30.300 médicos extracomunitarios homologaron su título en 2025, pero no podrán ejercer en la sanidad pública hasta que consigan la especialidad

En medio de un contexto de escasez de médicos, el Ministerio de Ciencia ha acelerado las homologaciones de títulos a profesionales extracomunitarios. Solo en 2025 más de 30.300 facultativos de fuera de la UE consiguieron validar sus estudios de Medicina. Se trata de una cifra récord, que triplica las convalidaciones de 2024 y equivale a la suma de todas las acreditaciones de los últimos cinco años. Pero esto no significará un alivio inmediato para los servicios de salud, tan necesitados de nuevos doctores, pues estos profesionales solo obtienen el título de Medicina, pero no la especialidad y sin ella no pueden ejercer en la sanidad pública.

Solo podrán trabajar como médicos en el sector privado. Si quieren desempeñar su actividad en la sanidad pública o ejercer una especialidad sanitaria, además de la homologación, tendrán que hacer el MIR (formación del médico interno residente) o solicitar el reconocimiento de su especialidad en el Ministerio de Sanidad.

El problema es que las plazas de formación MIR son limitadas y es ahí donde se puede formar un tapón. De hecho, desde el Sergas explican que el número de personas que se presentó al examen para obtener una plaza de médico residente se incrementó este año. «Y entendemos que es por este motivo», aseguran.

Agilización de las homologaciones

El Ministerio de Ciencia reconoce que existía un atasco en el proceso de homologaciones y por eso en 2018 introdujeron una serie de mejoras para acortar los plazos. Pero estas medidas «resultaron insuficientes», según admiten, a lo que se sumó un incremento en el número de solicitudes recibidas que se multiplicaron por 2,5 entre 2017 y 2024. Ante esta situación decidieron «rediseñar el sistema». Se impulsaron acuerdos recíprocos de reconocimiento de títulos con los principales países emisores, se dieron instrucciones de agilización para abrir expedientes en un plazo máximo de una semana, además de reforzar las plantillas encargadas de estas tareas. El resultado fueron 30.303 títulos homologados de médico el pasado año, el 80 por ciento de todas las convalidaciones.

Sin embargo, desde la Consellería de Sanidade advierten al Gobierno central que sería «conveniente» articular una forma más estable para homologar títulos «y no hacer un refuerzo puntual un año». «Esto favorecerá también que el incremento permita ir distribuyendo a las personas que logran la homologación en distintas convocatorias MIR y que no se acumulen solo en un año», explican.

Y es que el problema será ahora que estos 30.300 profesionales consigan la especialidad. En Galicia ya hay 1.800 médicos sin especialidad que no pueden ejercer en la pública.

Preocupación en los colegios médicos

Los colegios de médicos también muestran su preocupación por este elevado volumen de homologaciones de títulos de médico en 2025. Desde la Organización Médica Colegial advierten que estos 30.300 profesionales que han logrado la convalidación son cinco veces más que el número de egresados que salen cada año de las facultades de Medicina.

Al presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, le inquieta que estos médicos «reúnan los requisitos para atender a los pacientes en las mejores condiciones». Y matiza que aunque estos profesionales no podrán atender a pacientes en la sanidad pública, sí pueden ser contratados en «labores de apoyo a tareas administrativas», aunque muestra su temor de que esto no siempre se respete: «No tenemos acceso a las listas de contratación del Sergas ni podemos saber exactamente a quiénes contratan». «Tendremos que escudriñar si ese médico reúne o no los requisitos», advierte.

A Lago también le llama la atención que, de repente, se hayan homologado 30.300 títulos de médico. «O ahora son muy eficientes o antes lo hacían muy mal», plantea. Y advierte que este aumento de las convalidaciones provocará ahora que se presente «más gente al MIR».