Las familias de FP más solicitadas por las empresas en Galicia

Cuatro de cada diez estudiantes gallegos eligen FP tras la educación obligatoria para seguir formándose, según datos del Observatorio de Formación Profesional Caixabank Dualiza. Que esté de moda, con récords de inscritos año tras año, tiene que ver con su carácter práctico, la relativa rapidez con la que capacita para incorporarse al mercado de trabajo y la buena acogida de los graduados por parte de las empresas. Ese es el aspecto que resalta la Xunta al presentar informes de inserción, y eso incluso en los ciclos ordinarios, no los de FP Dual intensiva.

Los últimos datos oficiales publicados por la Consellería de Educación reflejan tasas de inserción laboral que superan el 80% en casi todas las familias profesionales. En particular, además, las familias de Edificación y obra civil, Actividades físicas y deportivas, Instalación y mantenimiento y Hostelería y turismo encabezan el ranking con una empleabilidad superior al 90%.

El top de los ciclos más solicitados

En concreto, y bajando al nivel de los ciclos, son más de una veintena los que consiguen el 100 por ciento de inserción laboral en la encuesta que la Xunta realizó, dos años después de titularse, al alumnado de FP que finalizó sus estudios en el curso 2021-22. En esa cohorte, el listado de «pleno empleo», como lo denomina la Administración autonómica, está liderado, en números absolutos de titulados activos trabajando, por Instalaciones frigoríficas y de climatización (con 42 personas), Mediación comunicativa (28), Comercialización de productos alimentarios (25), Vitivinicultura (24), Ganadería y asistencia en sanidad animal (23), Diseño en fabricación mecánica (22), Promoción de igualdad de género (19), Instalaciones de producción de calor (14), Jardinería y floristería (10) y Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines (10).

Además, se incluirían en ese top: Programación de la producción en moldeado de metales y polímeros y Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo, con 8 titulados trabajando en cada caso; Actividades domésticas y limpieza de edificios (7); Termalismo y bienestar (6); Construcción, Obras de interior, decoración y rehabilitación y Reforma y mantenimiento de edificios, las tres con 5; Ortoprótesis y productos de apoyo y Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcación de recreo, con 4 titulados trabajando en cada una; Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos, Mantenimiento de viviendas y Química ambiental, con 2 por ciclo, y Tapicería y cortinaje y Vestuario a medida y de espectáculos, con una persona trabajando en cada caso.

La familia con mayor porcentaje de contratos

La encuesta de la que parte el informe autonómico se elaboró hace dos años. Aunque no miden el mismo indicador, el Ministerio de Educación publica un informe de inserción por familias profesionales de carácter trimestral con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permite comprobar la distribución por familia profesional de los contratos realizados a demandantes de empleo que han cursado ciclos de grado medio y superior de FP. En Galicia, según el análisis relativo al cuarto trimestre de 2025, es Administración y gestión, con un 22,5% de contratos, la familia que lidera la estadística. La sigue Sanidad —la formación que más atrae a los jóvenes gallegos que cursan ciclos—, con un 14,2%, y Servicios socioculturales y a la comunidad, con un 11,2%.