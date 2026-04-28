La Diputación de Lugo condena el transfuguismo y la moción de censura que llevará al PP a la alcaldía de la capital

La moción de censura en el Concello de Lugo no tiene vuelta atrás, salvo sorpresa mayúscula, pero PSOE y BNG aprovechan toda oportunidad para reprobar esta iniciativa que dará la alcaldía al PP por el voto a favor de un exedil tránsfuga del PSOE. El pleno de la Diputación celebrado este martes ha aprobado una declaración de urgencia presentada conjuntamente por el Partido Socialista y el Bloque para condenar el transfuguismo y denunciar la moción de censura que se debatirá el próximo 7 de mayo.

La portavoz socialista del gobierno provincial, Pilar García Porto, y el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro (BNG), han defendido el documento, en el que se pide la retirada de la moción de censura y la reprobación de la representante del Partido Popular, Elena Candia, y de la concejala tránsfuga María Reigosa por esta «maniobra, que tiene el objetivo de alterar la voluntad expresada en las urnas en la ciudad».

Pero, además, incluye también un respaldo de la Diputación al gobierno «legítimamente constituido» e insta a las administraciones públicas a impulsar las iniciativas legislativas y reglamentarias «para que ninguna actuación derivada del transfuguismo pueda traducirse en una mejora personal, política y económica para quien la promueve ni para quien se beneficia de ella».

En el debate, la socialista y el nacionalista han insistido en señalar que se ha producido un «aprovechamiento de la desgracia ajena», en relación al fallecimiento de la alcaldesa y de dos concejales, y un «mercadeo de voluntades» para cambiar lo que han calificado como un «gobierno legítimamente constituido por las urnas».

La iniciativa ha salido adelante con los únicos votos en contra del Partido Popular, que ha asegurado que esta moción está avalada por «el descontento, la falta de gestión y la incomunicación entre los miembros del Gobierno». El portavoz del PP en este organismo, Antonio Ameijide, ha acusado al PSOE y BNG de doble moral, al considerar que se habían valido de la misma fórmula en varias ocasiones en la política nacional, algo que ambos negaron categóricamente ambos.

García Porto ha señalado que el discurso de «parálisis» y «deriva» con el que Candia justifica su moción de censura «no se corresponde con la realidad». Ha recordado que durante este mandato el Ayuntamiento de Lugo ha atravesado tres golpes humanos «extraordinariamente duros» pero que el gobierno bipartito, encabezado por el alcalde Miguel Fernández, «ha mantenido su capacidad de gestión, ha atendido las necesidades de la ciudadanía y no ha paralizado ningún proyecto».

La portavoz socialista también se ha referido a la concejala María Reigosa, señalando que lo que en otro contexto debería haberse traducido en un compromiso reforzado con el proyecto que la llevó a la institución «quedó eclipsado por una sucesión de aspiraciones personales que su propio grupo no pudo satisfacer». En este sentido, ha lamentado que haya optado por «entrar en la historia política de la ciudad por la vía del transfuguismo».

García Porto recordó además la respuesta ciudadana del pasado 24 de abril, cuando más de 3.000 personas se concentraron en la Praza Maior convocadas por la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, en lo que calificó como «la mayor movilización política registrada en la ciudad en muchos años».

El tono que se ha seguido en el debate ha sido comedido, aunque han volado las acusaciones y las interrupciones en los turnos de palabra. Ameijide se ha ceñido a los 10 puntos que se esgrimieron desde el principio contra el gobierno municipal para defender una acción que ha calificado como «legal y legítima», acusando a los socialistas y nacionalistas de «mala gestión», de «no saber perder» y de «incendiar las calles trayendo en autobuses a militantes de varios puntos de Galicia, pero sin conseguirlo».

El nacionalista Efrén Castro ha sido contundente cuando ha definido a Elena Candia como «una persona sin moralidad» asegurando que ya empleó hace años la misma táctica para hacerse con la presidencia de la Diputación durante unos meses.

«Los que firmaron la moción quedan marcados por su indignidad y el pueblo de Lugo no lo va a olvidar, porque son buenas personas y no están de acuerdo con lo que acaban de hacer», ha sentenciado el vicepresidente del organismo.

Por su parte, la presidenta de la Diputación cerró el debate con una intervención muy breve en la que ha explicado que «no estamos ante una nueva mayoría, estamos ante un caso de transfuguismo que no se puede justificar».