La Comisión Galega da Competencia recurrirá a la inteligencia artificial para detectar comportamientos fraudulentos de las empresas en las contrataciones

La Comisión Galega da Competencia (CGC) quiere dar en 2026 un salto tecnológico en su labor de vigilancia del mercado con un objetivo concreto: reforzar el control sobre la contratación pública y mejorar la detección de posibles prácticas fraudulentas o colusorias en las licitaciones. El plan de acción de este organismo autonómico para este año recoge entre sus prioridades el análisis de herramientas de inteligencia artificial (IA) capaces de rastrear grandes volúmenes de datos para localizar patrones sospechosos, anticipar infracciones y agilizar las investigaciones.

Este mismo enfoque también lo pretende dar la Xunta para controlar sus concursos de obras y servicios, pero su previsión es implantarla a medio plazo, con el horizonte del año 2030.

Esta apuesta parte de la creciente complejidad de los mercados, los cambios normativos y las nuevas fórmulas de colaboración empresarial, que exigen una respuesta más sofisticada por parte de la administración. En ese contexto, Competencia considera que la incorporación de tecnologías avanzadas puede mejorar tanto la eficacia como la rapidez de sus actuaciones, al permitir un seguimiento más exhaustivo de conductas presuntamente irregulares antes incluso de que causen un perjuicio económico tangible.

Y es que los contratos públicos concentran la mayoría de sanciones impuestas por la Comisión da Competencia. En seis años se impusieron un total de 22 penalizaciones a empresas por infracciones en los concursos convocados por el sector público en Galicia. Si en 2019 fue solo uno, el 10% de todas las multas impuestas, en 2024 ascendieron a un total de seis, el 55%.

El plan de acción para 2026 recoge expresamente la puesta en marcha del análisis de sistemas que empleen algoritmos y procesos automatizados para identificar indicios tempranos de colusión, abusos o restricciones indebidas de la competencia. La intención es que esas plataformas ayuden a detectar anomalías en licitaciones y expedientes, reduzcan los tiempos de investigación y permitan optimizar recursos administrativos. La Comisión sostiene además que este tipo de soluciones reforzará su capacidad predictiva y modernizará sus mecanismos de control y sanción.

«La adopción e implementación efectiva de herramientas basadas en IA representará una apuesta estratégica para modernizar los mecanismos de control y sanción en materia de competencia, alineándose con las mejores prácticas internacionales y fortaleciendo el papel preventivo y corrector del organismo autonómico», destaca el órgano autonómico de control de la competencia en los mercados.