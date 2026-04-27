La Xunta lanza una nueva línea de ayudas para promover el acceso a la vivienda entre trabajadores de zonas rurales

Con el objetivo de promover el acceso a la vivienda en zonas rurales, la Xunta ha aprobado este lunes una nueva línea de ayudas para rehabilitar inmuebles en concellos de menos de 20.000 habitantes destinados a personas que trabajen cerca.

Según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, se trata de una convocatoria bianual en la que colaboran la Consellería de Emprego y la de Vivenda que tiene por objetivo aumentar la oferta de inmuebles en alquiler en las zonas rurales dando respuesta simultáneamente a las necesidades del tejido productivo de la comunidad.

La orden se publicará el próximo mes en el DOG, y recoge dos líneas de ayudas: una destinada a concellos, y otra a empresas y particulares, que podrán recibir entre 30.000 y 75.000 euros para rehabilitar sus inmuebles. Eso sí, tendrán que cumplir con dos requisitos fundamentales: alquilar o ceder la vivienda a personas que trabajen en el entorno durante al menos una década, y que el centro de trabajo del inquilino esté en un radio de 15 kilómetros.

Asimismo, se incluye como subvencionable la terminación o ampliación de los inmuebles y las obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética, incluyendo además actuaciones preparatorias como pueden ser los gastos de tramitación o de realización de los informes técnicos necesarios.

A su vez, a la hora de valorar las solicitudes, se priorizarán las viviendas que sean para personas contratadas dentro del programa Retorna Cualifica Emprego, que tengan un beca de excelencia para los jóvenes del extranjero, o que trabajen en sectores clave como el naval, el mecánico, la moda o las industrias agroalimentarias.

Según explicó el presidente, de forma inicial esta nueva línea de ayudas contará con una dotación de 1,5 millones de euros (en caso de dar una cuantía media de 50.000 euros por vivienda sería suficiente para rehabilitar 30 inmuebles) ampliables en función de los resultados. De la cuantía total, 600.000 euros se corresponden a la presente anualidad, y los 900.000 restantes, a la de 2027.

De este modo se intenta no solo solventar una de las grandes demandas de los sectores productivos gallegos, la falta de vivienda para sus empleados, sino también la caída demográfica que experimentan las zonas rurales, promoviendo la fijación de población en estos concellos.