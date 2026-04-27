La Xunta de Galicia dará hasta 270 euros para libros y mantiene los vales del material escolar para el próximo curso

La vuelta al cole del próximo curso 2026/27 volverá a contar en Galicia con ayudas públicas para libros de texto y material escolar. La Xunta aprobó este lunes una convocatoria de algo más de 17 millones de euros destinada a aliviar el gasto de las familias con hijos en edad escolar, a través de tres vías: los vales para material, las ayudas para comprar libros y el fondo solidario de manuales reutilizables.

El paquete forma parte de un conjunto de medidas que, según el Gobierno gallego, supondrán un ahorro de alrededor de 26,5 millones de euros para los hogares. A estas ayudas se sumará esta primavera una nueva convocatoria para familias que utilizan comedores escolares no gestionados por la Xunta en centros sostenidos con fondos públicos, que hasta ahora no accedían a este tipo de becas.

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destaca que su gobierno un año más seguirá blindando el apoyo a las familias con niños en edad escolar con un paquete de ayudas en función de la renta para apoyar a quien más lo necesita.

Según renta

La medida mantiene el criterio de renta: más apoyo para las familias con menos ingresos. En el caso del material escolar, podrán recibir vale las unidades familiares con una renta per cápita igual o inferior a 10.000 euros. Habrá dos cuantías: 75 euros por alumno para rentas per cápita de hasta 6.000 euros y 60 euros para rentas superiores a 6.000 e iguales o inferiores a 10.000 euros.

Ese vale servirá para comprar cuadernos, bolígrafos y otro material escolar. El alumnado en situación de guarda o tutela de la Xunta, el de educación especial y el que tenga necesidades específicas de apoyo educativo con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% recibirá el importe máximo de 75 euros, con independencia de la renta familiar.

Fondo solidario

En cuanto a los libros, el fondo solidario seguirá funcionando para los cursos en los que los manuales se pueden reutilizar, de 3º de Primaria a 4º de ESO. También podrán acceder, por segundo año consecutivo, los estudiantes de centros integrados en el programa E-Dixgal, lo que consolida el modelo híbrido entre libro digital y manual en papel. La Xunta calcula que el fondo contará con más de 510.000 manuales.

Para poder recibir libros del fondo o acceder a las ayudas, será obligatorio devolver los manuales del curso anterior. En los casos en que el centro tenga que comprar algún libro adicional porque los ejemplares disponibles no sean suficientes, la Administración abonará 40 euros por libro en Primaria y 45 euros en la ESO.

Compra de libros

Las ayudas para comprar libros se mantienen para el alumnado de 1º y 2º de Primaria, cursos que no están incluidos en el fondo porque los manuales no son reutilizables, y también para otros cursos de enseñanza obligatoria cuando no sea posible usar libros del fondo. En Primaria, las cuantías serán de 240 euros para rentas per cápita iguales o inferiores a 6.000 euros y de 160 euros para rentas superiores a 6.000 e iguales o inferiores a 10.000 euros. En la ESO, los importes suben a 270 euros en el primer tramo y 180 euros en el segundo.

El alumnado en guarda o tutela de la Xunta recibirá siempre el importe del primer tramo, con independencia de la renta: 240 euros en Primaria y 270 euros en Secundaria. Además, los alumnos de educación especial, tanto en centros específicos como en unidades de centros ordinarios, y aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo y discapacidad igual o superior al 33% que no puedan utilizar los libros del fondo recibirán 300 euros para libros o material específico.

Deducción fiscal

La Xunta también recuerda que las familias que queden fuera de estas ayudas por superar los umbrales de renta podrán acogerse a una nueva deducción fiscal. Para beneficiarse de ella, los pagos no podrán hacerse en efectivo.

En el curso actual, 166.449 alumnos tuvieron libros gratis a través del fondo, de ayudas para manuales o del programa de libro electrónico, lo que representa el 70% del alumnado de las etapas obligatorias.