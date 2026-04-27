La Xunta se blinda ante otro apagón: se asegurará de que su personal y centros críticos tengan internet y teléfono por satélite

Un año después del apagón que paralizó el país, la Xunta ha anunciado que continuará blindando sus dependencias ante posibles cortes del suministro. A principios de año, se acordó dotar a gasolineras en entornos rurales de generadores y sistemas de alimentación ininterrumpida, y ahora el Gobierno gallego ha anunciado una inversión de más de 47 millones de euros para reforzar su red de telecomunicaciones, poniendo el foco en un aspecto fundamental: no quedarse ni sin internet ni sin teléfono en caso de incidencias.

Según ha explicado el presidente, Alfonso Rueda, hay alrededor de 3.000 centros de titularidad autonómica, como colegios, residencias de mayores, juzgados y oficinas de empleo, que, además de todo lo relacionado con internet, cuentan con «33.000 extensiones de telefonía fija y 8.000 de telefonía móvil».

En esta línea precisamente va una de las novedades del nuevo contrato de la red corporativa, que prevé la instalación de nuevos sistemas de telefonía móvil por satélite para centros y usuarios críticos que «en ningún caso se pueden quedar sin cobertura».

Del mismo modo, se prevé la instalación de puntos de acceso a internet por satélite «en los principales edificios de la Xunta para que sigan funcionando «aunque hubiese una caída de internet por causa de un apagón como ocurrió hace un año», ha indicado Rueda.

Finalmente, se aumentará la capacidad de envío de mensajes de los sistemas telefónicos. Tal y como destacó el mandatario autonómico, tan solo en 2025 se enviaron más de 13 millones de notificaciones a través de SMS, una demanda que no deja de aumentar. En consecuencia, también se aumenta el volumen de contratos incluidos, pasando de los 5 millones solicitados en 2021 a 15 millones en el nuevo contrato.

Primera Ley del Tercer Sector

También este lunes, el presidente y la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciaron el inicio de la tramitación del anteproyecto de la que será «la primera ley del tercer sector de la acción social de Galicia», con el objetivo de poder remitirla al Parlamento antes de que finalice el año.

La norma, para la cual a lo largo de los próximos días se abrirá un proceso de consulta pública, unificará en un único texto legal la regulación de este sector y tiene tres claros objetivos. Por un lado, definirá y delimitará qué es una entidad del tercer sector y establecerá sus principios rectores. Una vez definidas, se creará un censo compatible con otros registros públicos en el que deberán estar inscritas, con la finalidad de reducir la burocracia. Finalmente, para promover la participación y el diálogo, se creará la Mesa del Tercer Sector de la Acción Social de Galicia.