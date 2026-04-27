Rueda defiende la moción de censura en Lugo: un mecanismo «igual de democrático» que manifestarse en su contra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes la moción de censura que se votará en Lugo el próximo 7 de mayo, aseverando que desde los últimos comicios no ha visto «ninguna razón» para no llevarla a cabo. Lo ha hecho cuestionado sobre la concentración celebrada el fin de semana en la ciudad amurallada contra la moción, promovida por el Partido Popular con el apoyo de la edila no adscrita María Reigosa, aseverando que es un mecanismo «igual de democrático» que manifestarse.

«Supongo que los que entienden que se puede utilizar la democracia para manifestarse también podrán entender que se pueda emplear este mecanismo previsto en la legislación», ha indicado al respecto.

En la misma rueda de prensa, celebrada con posterioridad al Consello de Goberno, también fue preguntado sobre si está o no cómodo apoyándose en Reigosa para llevar a cabo la moción de censura, una de las «muchas» concejalas no adscritas del PSdeG en Galicia. Al respecto, indicó que, según las motivaciones que expuso, las «principales» son que «ella entendía que el concello de Lugo no estaba funcionando y que no le parecieron bien las directrices que estaba recibiendo porque entendía que no mejoraban la vida de los ciudadanos de Lugo», que considero «motivos» suficientes para «intentar que las cosas mejores». Así, se ha mostrado convencido de que la portavoz local popular y candidata al cargo Elena Candia «recuperará el tiempo perdido» y llegará a 2027 «con las mejores credenciales» para revalidar la alcaldía.

Al hilo, y también en respuesta a los medios, descartó la polémica surgida sobre la plaza de empleo público de Costas, que, según criticó la oposición, había sido creada a medida para Reigosa. De hecho, el BNG dijo que la plaza no estaba vacante, ante lo que Rueda aseguró que «no se pueden convocar plazas que ya están cubiertas». En todo caso, se remitió a lo dicho por Reigosa, que descartó públicamente acceder al puesto.

Eso sí, no descartó que pudiese acceder a otro cargo autonómico, evitando valorar esta cuestión. «No me quiero adelantar, porque lo dijo públicamente, después de ser acusada de que todo respondía a una estrategia, que no optaría a esta plaza» que, recordó, está abierta a «todos los funcionarios que cumplan los requisitos».