Las niñas ya no tienen (tanto) miedo a ser ingenieras

El cuarto jueves de abril de cada año se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, una efeméride que este año coincidió con la del Día del Libro. La ONU está convencida de que las niñas deben liderar el próximo capítulo del cambio digital e insta a que las mujeres no sean únicamente usuarias de tecnología, sino “líderes, creadoras y agentes de cambio de la era digital”. En Galicia también se celebró el acontecimiento con 300 estudiantes de Primaria y Secundaria en una jornada organizada por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), el CESGA y la Secretaría Xeral de Igualdade, un foro en el que el presidente del CPEIG, Fernando Suárez, reivindicó que “una tecnología construida por personas diversas es una tecnología mejor, más justa y más útil para todos”.

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una de las facetas más en boga de las competencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), un campo en el que los datos del Ministerio de Educación ofrecen (relativamente) buenas noticias en lo que a Bachillerato se refiere, ya que las estudiantes que escogen la modalidad de Ciencia y Tecnología en la etapa preuniversitaria han ganado peso en Galicia, desde el 45 por ciento que suponían una década atrás al 47 por ciento del último curso analizado por el Gobierno central.

Un avance generalizado

Los datos autonómicos van en la misma línea que los estatales: según el departamento que dirige Milagros Tolón, el porcentaje de chicas que eligen la rama de Ciencias en Bachillerato ha pasado en la última década de representar el 45,6% en el curso 2012-2013, al 48,1% en el curso 2022-2023, lo que ha supuesto que se haya pasado de 126.169 alumnas a 147.517.

Con todo, y a pesar de la mejoría de las cifras relativas, las relacionadas con la proporción de niñas que se deciden a ir capacitándose para convertirse en futuras científicas y tecnólogas, en cifras absolutas el alumnado que opta por este tipo de alternativa en el Bachillerato ha pasado de suponer más del 50% durante el curso 2013/2014 a representar el 48 por ciento una década después.

Ese retroceso se nota en la cantidad de adolescentes total que estudian la modalidad de Ciencias: ahora son 16.110, con 7.530 chicas, y entonces eran 640 matriculados más. En cambio, el Bachillerato en general, con el que compite más ahora la FP, perdió menos de 200 matrículas durante ese período. Aun así, las ciencias siguen siendo la modalidad preferida de quienes se matriculan en Bachillerato, siempre con la opción de Humanidades y Ciencias Sociales pisándole los talones.