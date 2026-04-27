La huelga contra el Estatuto Marco se reanuda con mayor impacto en los hospitales que en los centros de salud

La huelga convocada por varios sindicatos médicos contra la reforma del estatuto marco impulsada por el Gobierno central se reanudó este lunes en Galicia con un mayor impacto en la asistencia hospitalaria que en los centros de salud. De hecho, en los hospitales dos de cada diez médicos secundó el paro durante la mañana, mientras que en Primaria se limitó a un 2,4 por ciento.

Por la tarde, como es habitual, la participación fue mucho menor, pues se redujo a un 1,46 por ciento en el conjunto del Sergas, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

En todo caso, O'Mega, el sindicato convocante de estas movilizaciones en Galicia, eleva la participación hasta un 84 por ciento en los hospitales y sobre un 25 por ciento en Atención Primaria.

Las diferencias entre las cifras aportadas por estas fuentes vienen dadas porque la Xunta realiza sus cálculos sobre el número total de facultativos del sistema e incluye a los que prestan servicios mínimos sin opción de suscribir la huelga; mientras que la organización médica solo tiene en cuenta a aquellos que no han sido designados a estos efectos.

En todo caso, ambas partes admiten un importante efecto de la protesta en la actividad ordinaria del sistema; incluso pese a que O'Mega tacha de «abusivos» los servicios mínimos decretados y acusa al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de haber «vaciado» las agendas médicas en los días previos al paro e incurrir en una especie de «cierre patronal».

La mayor movilización, en Vigo

La participación en la huelga de facultativos ha sido mayor en los hospitales de las siete ciudades gallegas, donde por la mañana alcanzó el 22,6 por ciento, que en los comarcales, donde se quedó en el 14,1 por ciento; lo que lleva a que el mayor seguimiento se alcanzase en Vigo, un 27,2 por ciento, y el menor en Cee, un 6,8 por ciento.

En Atención Primaria, por áreas sanitarias, la de mayor movilización fue también la de Vigo, que llegó al 5,2 por ciento, mientras que en la de A Coruña y Cee, la cifra se quedó en el 0,3 por ciento, de acuerdo con los datos del Ejecutivo autonómico.

Reclamaciones para Xunta y Gobierno

O'Mega remarca que el objetivo de esta protesta es tanto exigir al Ministerio de Sanidad la creación de un estatuto marco propio para la profesión médica como reclamarle a la Xunta de Galicia la apertura de una negociación para poder contar con un convenio propio.

Con este fin llevarán a cabo concentraciones frente a hospitales y centros de salud durante toda la semana, que hoy han tenido lugar en el Hospital Universitario de Ourense y en el Lucus Augusti; además de estar prevista una manifestación central el próximo miércoles por la tarde en Santiago de Compostela, a partir de las 18:30 horas.

La actual convocatoria de huelga está impulsada a nivel estatal, además de por O'Mega, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Esta nueva semana de protestas tiene lugar después de que fracase el nuevo intento de negociaciones con el Ministerio de Sanidad para mejorar las condiciones de esta profesión y tras el acuerdo alcanzado en el mes de enero por este departamento del Ejecutivo estatal con los sindicatos de clase, excepto CIG-Saúde, para la reforma del estatuto marco.

Precisamente CIG-Saúde convocó la semana pasada una jornada de huelga de todas las categorías profesionales en los servicios de atención primaria en Galicia para protestar contra la gestión que la Xunta hace de este nivel asistencial y exigir mejoras laborales y organizativas.