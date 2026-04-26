Inmigración, teletrabajo y neorruralismo dan alas al censo del noroeste: todas las claves del repunte demográfico

El invierno demográfico en el noroeste español deja paso a una primavera verde esperanza. Lo demuestran los últimos datos oficiales de población, que confirman la consolidación de una tendencia iniciada en los albores de la pandemia. Castilla y León, Asturias y Galicia vuelven a ser territorios atractivos. Las tres comunidades que conforman el cuadrante noroccidental de la península cerraron el pasado 2025 con incremento de vecinos por quinto año consecutivo, unos datos espoleados en buena medida por la llegada de inmigrantes, pero también por el retorno de hijos de la tierra expatriados y por la instalación en sus municipios de nuevos moradores en busca de una mejora de su calidad de vida al abrigo de la explosión del teletrabajo. Y aunque los tres vértices de este triángulo siguen adoleciendo de los mismos problemas históricos, tales son el envejecimiento, los saldos vegetativos en rojo o las dificultades para competir con regiones aspiradoras, el hecho de que las estadísticas sigan lanzadas en positivo invita al mayor de los optimismos.

Los tres territorios, cuya superficie equivale a una cuarta parte del total del país, suman ahora 6.168.473 habitantes, que son 41.000 más que hace exactamente un año. Y este es el resultado de una tendencia sólida que ha volteado las cifras demográficas de sendas comunidades autónomas desde hace al menos un lustro. La explicación a este fenómeno resulta bien sencilla: mientras la población autóctona desaparece de los censos merced al envejecimiento y al decrecimiento vegetativo, las llegadas de población inmigrante presentan cifras imparables.

Solo en Asturias, en el último año, el incremento de extranjeros se sitúa por encima del 14%. En el caso de Castilla y León, este colectivo aumentó durante el mismo periodo anual en un 10,3%, mientras que en Galicia la subida fue del 8,7%, según los datos de la Estadística Continua de Población ofrecida el pasado mes de febrero por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la población. / LNE

El escenario que plantea esta situación hace que el perfil noroeste aborde una nueva territorialidad, aunque manteniendo siempre los mismos rasgos comunes de periferia peninsular, ruralidad y reto demográfico. El hecho de que la población inmigrante se interese por cambiar de vida en zonas de Galicia, Castilla y León y Asturias tiene que ver con la demanda de mano de obra, a menudo en sectores poco atractivos para los oriundos. Esta tesitura se da de manera cristalina en la región castellanoleonesa, la más extensa de toda Europa, que está viviendo un fenómeno de falta de vivienda en los pueblos debido al elevado interés de familias extranjeras en asentarse en núcleos alrededor de explotaciones agroganaderas. La mayoría de estas personas, como señalan las fuentes oficiales, provienen de Latinoamérica, pero también de Europa del este y del norte de África.

Análisis detallado

Pese a todo, el perfil noroccidental mantiene en buena parte de su territorio dificultades para lograr su supervivencia, y eso se pone de manifiesto al realizar un análisis comarcalizado del problema. Si en el conjunto de España el oeste resulta ser la zona más depauperada a nivel demográfico, cuando se acude al detalle se comprueba cómo el oeste del oeste es el que se lleva la peor parte. En el caso de Asturias, por ejemplo, las comarcas de Eo-Navia y del Narcea presentan cifras más preocupantes que el Oriente o el Nalón, de acuerdo con el estudio pormenorizado elaborado por el sociólogo Alberto Zamorano. Este documento demuestra, asimismo, cómo la denominada Raya Leonesa, que es aquella que conforman los territorios de León, Zamora y Salamanca que lindan con Portugal, representa el ejemplo más extremo de despoblación de España, donde convergen siete de las diez comarcas consideradas en despoblación extrema por sus graves indicadores tanto económicos como demográficos. Incluye La Cabrera, Sanabria, Aliste, Sayago, Vitigudino, Ledesma y Fuente de San Esteban.

En el caso de Galicia, sin embargo, lo que es una norma peninsular se convierte en excepción al entrar en juego la dicotomía entre litoralidad e interioridad. Y es que las comarcas con mayor peligro demográfico se encuentran en esta comunidad autónoma en la parte oriental, especialmente en la provincia de Ourense, con mayor incidencia en las áreas de Verín, Viana y Valdeorras, aunque también en la parte lucense de los Ancares, Fonsagrada y Mariña oriental. Por el contrario, toda el área de costa en A Coruña y Pontevedra presenta cada vez mejores cifras, aupadas por la concentración poblacional en las grandes ciudades y la proliferación de oportunidades laborales asociadas a la industria y el turismo.

Concentración poblacional

Y es que este es uno de los puntos a tener en cuenta de cara al futuro respecto al fenómeno de la repoblación. Mientras en las regiones del interior, como el caso de Castilla y León, los nuevos moradores miran hacia el medio rural y sus oportunidades -así está ocurriendo en las áreas de Soria, Burgos, León, Zamora y Salamanca-, en las comunidades de Asturias y Galicia la recepción de inmigrantes se concentra en las ciudades de Oviedo y Gijón, así como en las áreas metropolitanas de A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra. Todas ellas, la capital asturiana en menor medida, orientadas hacia las posibilidades que ofrece el frente marítimo del Atlántico y el Cantábrico.

Pese al incremento de población, la sombra de la España a dos velocidades continúa sobrevolando por encima de las cabezas de asturianos, gallegos y castellanoleoneses. La Unión Europea, de hecho, ha manifestado su preocupación por el déficit de empleos de calidad que castiga a ciudades medianas y al medio rural, los dos elementos que conforman el ecosistema del triángulo noroccidental excluyendo honrosas excepciones. Una tendencia que debe ser corregida a través de la estimulación del crecimiento económico y de las posibilidades laborales. En esta labor están los tres gobiernos autonómicos, que se han propuesto lanzar la industria con velocidad de crucero hacia el futuro sosteniéndose sobre las cuatro patas de la defensa, la agroalimentaria, la minería y el naval.

El relevo generacional aparece como uno de los grandes retos que deben abordar los territorios despoblados en su camino hacia un porvenir más próspero. Unos deberes que pesan dentro de la mochila de las tres regiones, habida cuenta de que sus provincias mantienen las medias de edad más altas de todo el país. Asturias, de acuerdo con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, se encuentra en los 49,59 años. Una cifra rebasada por León, cuyos habitantes superan de media los 50,16 años; Lugo, que presenta 50,50 años de edad media; Ourense, con 51,38 años; y Zamora, la provincia más envejecida de España, con una media de edad de 51,91 años y subiendo.

La necesidad de rejuvenecer los censos se une a un objetivo que el Gobierno de España se marcó en 2023 para abordar la cada vez mayor masculinización de las sociedades rurales. Un problema que deja a los pequeños municipios prácticamente sin margen de maniobra para lograr incrementos poblacionales. En este sentido, diferentes programas estatales trabajan sobre prioridades como la digitalización, el fomento de la calidad agroalimentaria, la promoción de las comunidades locales y el emprendimiento, tan necesario para generar empleo.

Auge del teletrabajo

A la llegada de inmigrantes a las tres comunidades autónomas se une otro fenómeno que ha explosionado tras la pandemia del coronavirus. El teletrabajo en sectores tecnológicos está haciendo virar a los territorios noroccidentales hacia una nueva geografía económica merced a los movimientos protagonizados por urbanitas hastiados del ajetreo de las grandes capitаles que buscan en el norte un respiro del trajín diario aderezado con el abaratamiento de los costes de la vida. En este proceso ha contribuido el despliegue de la cobertura 5G móvil, que se ha triplicado en las zonas rurales y ha alcanzado ya al 96% de la población, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

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El teletrabajo, no obstante, depende en buena medida de la estructura productiva y del capital humano de cada región. En este sentido, tan solo el 11,4% de las personas ocupadas en Asturias reconocen haber teletrabajado alguna vez durante su trayectoria laboral, por el 10,8% de Galicia y el 10,3% de Castilla y León. Por el contrario, prácticamente el 70% de los trabajadores de las tres comunidades autónomas dicen no haber teletrabajado nunca porque su trabajo no se lo permite. La respuesta a esta encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística demuestra cómo los desequilibrios, además de territoriales, tienen que ver con la naturaleza de los empleos.