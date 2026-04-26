Ana Pontón subraya la sintonía del BNG con el PT de Lula en defensa de la paz y la justicia social

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado «la sintonía existente» entre su formación y el Partido dos Trabalhadores (PT) de Brasil «en la defensa de la paz, el derecho internacional y la justicia social», durante su visita a Brasil con motivo de la celebración del VIII Congreso del PT de Lula da Silva.

«Hemos constatado la sintonía entre lo que el BNG defiende en Galicia y lo que el PT defiende en Brasil, y nuestra presencia en este congreso refuerza la colaboración entre ambas organizaciones políticas para avanzar en la construcción de un mundo en paz, con mayor justicia social y donde se respeten los derechos humanos», ha declarado Pontón.

La líder nacionalista ha aprovechado el congreso para transmitir la posición «clara y contundente» del Bloque en defensa de la paz y el derecho internacional, apostando «por el multilateralismo para la resolución pacífica de conflictos».

En este sentido, ha destacado la importancia de «tejer alianzas a nivel internacional» que permitan construir un mundo «basado en la igualdad», en el que «se respete la soberanía de los pueblos y donde los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y la diplomacia».

Tejer relaciones con el partido liderado por Lula da Silva, ha argumentado, «es una forma de contribuir a un mundo con más paz y justicia social, donde la democracia se defienda verdaderamente», pero también «un mundo capaz de afrontar los grandes retos», entre ellos, «el cambio climático».

Pontón ha asegurado que, a pesar de estar separadas por un océano, ambas formaciones políticas comparten muchos debates a la hora de encontrar soluciones y alternativas para, por ejemplo, fortalecer la justicia social y los derechos de las mujeres, defender la democracia y sus valores o afrontar «ese trumpismo que genera conflictos cada vez más importantes en todo el planeta».

«Estamos fortaleciendo lazos que nos hacen más fuertes para seguir estando del lado correcto de la historia, del lado que dice 'No a las guerras y sí a la paz, a la soberanía de los pueblos, a la igualdad, la libertad y la democracia», ha defendido.