Una de cada tres plazas para el primer año de Infantil quedará libre en Galicia por la falta de niños

La natalidad creció el pasado año en Galicia. Los 13.570 alumbramientos registrados en la comunidad supusieron un exiguo crecimiento del 1,6% respecto al año anterior, rompiendo así un periodo de 12 años de constante caída en el número de recién nacidos. Así, esta leve mejoría llega en un momento en el que la secuencia de más de una década con un progresivo descenso de nacimientos comienza a tener incidencia en el sistema educativo.

Así lo evidencian los datos provisionales del proceso de escolarización para el curso 2026/27. Un total de 13.993 alumnos se incorporarán a 4º de Educación Infantil, lo que dejará sin ocupar un 31,6% de las 20.466 plazas ofertadas; es decir, 6.473 quedarán vacantes. La cifra confirma que prácticamente una de cada tres plazas quedará libre, consolidando el impacto directo del descenso de nacimientos en la red educativa.

Durante su visita esta mañana al Colexio Plurilingüe de Sestelo-Baión, en Vilanova de Arousa, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendió que la oferta actual «es más que suficiente», en un contexto en el que el sistema perderá en torno a 700 alumnos respecto al curso anterior. El responsable autonómico subrayó además que cerca del 97% del alumnado obtiene plaza en el centro elegido como primera opción, un dato que el Ejecutivo interpreta como un claro indicador de equilibrio entre la oferta y la demanda.

El ajuste, sin embargo, responde a una dinámica demográfica de largo recorrido. En 2019 estaban llamados a acceder a 4º de Educación Infantil 19.062 niños, los nacidos a lo largo del año 2016. Así, en apenas ocho años, el sistema perdió casi un 27% de nuevos alumnos potenciales. Cabe recordar que la escolarización no es obligatoria hasta el primer curso de Primaria, es decir, a los 6 años de edad. Sin embargo, esta caída se materializa ya en aulas menos tensionadas en la etapa de Infantil. Así, los alumnos que accedan este año al colegio estarán en aulas de un máximo de 20 alumnos, después de que la Xunta acordara con los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF rebajar una ratio que, a nivel estatal, continúa fijada en 25 niños por aula.

Las ciudades superan el 70%

Por territorios, las provincias muestran ya diferencias en la ocupación: Lugo alcanza el mayor nivel (73,5%), mientras que Pontevedra se sitúa en el extremo opuesto (64,1%). Entre medias se sitúan A Coruña, con el 71,6% de las plazas ocupadas, y Ourense, con el 65,9%.

Como es de esperar, en las ciudades se registran los mayores porcentajes de ocupación, superando en las siete urbes de la comunidad el 70% de plazas ya ocupadas. Destacan, sobre todo, Lugo y A Coruña, donde las vacantes no superan el 16% de la oferta. En el otro lado de la moneda se encuentran Vigo y Ourense, donde el 30% de las plazas ofertadas no han sido cubiertas. En el caso de Santiago, 648 niños se incorporarán en septiembre a 4º de Infantil; es decir, el 81% de las plazas puestas a disposición por la Xunta están ya asignadas.