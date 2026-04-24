Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, acaba de firmar este viernes la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, para los efectos previstos en el artículo 18 de la Lei 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. De este modo, Santiago se convierte en la segunda ciudad con una zona de este tipo para el control de los precios del alquiler de Galicia, después de A Coruña.

En la práctica, la declaración producirá efectos a partir del día seguinte al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que recoja esta declaración del concello de Santiago como zona de mercado residencial tensionado y su periodo de vigencia será de tres años, en los que se podrán aplicar unos topes máximos al arrendamiento de inmuebles.

El Concello de Santiago tiene ahora dos meses para aprobar el plan específico que contenga las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados, así como un calendario para la aplicación de las mismas.

Según fuentes de la Consellería de Vivenda, la propia María Martínez Allegue se puso esta mañana en contacto con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para trasladarle la aprobación de la declaración de zona tensionada.

La conselleira y la alcaldesa, en una visita meses atrás, hablaron esta mañana / Jesús Prieto

Segundo intento de declaración

El Concello de Santiago había registrado el pasado 10 de marzo la solicitud, que finalmente recibió luz verde del Instituto Galego da Vivenda e Solo, que es el organismo competente para esa cuestión. Era el segundo intento de Raxoi, ya que en 2025, en el primer intento al poco tiempo de habilitarse esta figura para el control del precio del alquiler a nivel estatal, la Xunta había rechazado la demanda por «deficiencias documentales y técnicas» en la presentación. Uns problema que ahora han quedado subsanados.

Otra cuestión es el efecto que pueda tener la medida en la práctica, ya que la experiencia de A Coruña por ahora tampoco el del todo positiva del todo o al menos no milagrosa. De hecho, aunque sí se ha producido algún reajuste del precio, la oposición de los propietarios a la medida ha provocado que desde julio del año pasado se hayan formalizado 300 contratos de alquiler menos, según los datos de fianzas recogidos en el Observatorio de Vivenda.

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Gran tenedor de vivienda: cinco o más pisos

La ley permite que en la declaración de mercado residencial tensionado se pueda particularizar la definición de gran tenedor de vivienda en base a criterios acordes a la realidad de cada zona. En este sentido, Raxoi particulariza esa definición en el sentido de incluir como gran tenedor de vivienda a «aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el término municipal», excluyendo a administraciones públicas y entiedades dependientes de ellas.