Conexión ferroviaria
El Adif luso retrasa hasta «2036 o 2039» el estreno del AVE entre Vigo y Oporto
El responsable de Planeamiento Estratégico admitió en el XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal el riesgo de demoras más allá de 2033
El congreso contó con la presencia de Diego Calvo y abogó por coordinar los aeropuertos gallegos con Sá Carneiro, al borde de la saturación
Nueva patada hacia adelante en los plazos para conectar la Eurorregión con un tren rápido. La línea de Alta Velocidad entre Vigo y Oporto podría retrasarse hasta «2036 o 2039» en lugar del 2032-33 confirmado en los últimos meses. El máximo responsable de Estrategia, Planificación y Control en Infraestructuras de Portugal, el equivalente a Adif, advirtió de este riesgo durante el XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal celebrado este viernes en Santiago.
Las jornadas de la Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos constataron las dudas alrededor de una infraestructura prometida desde hace tres décadas. Los retrasos en el inicio de obras en los primeros tramos a Lisboa, donde recientemente se han colocado las «primeras estacas» para las expropiaciones, o en el estudio informativo de la salida sur de Vigo.
Eduardo Piares confirmó durante una de las mesas redondas que la línea del Miño era la de mayor tráfico entre las tres conexiones transfronterizas con España. Tras su electrificación y mejoras de seguridad, el objetivo es que en 2029 se hayan suprimido todos los pasos a nivel, mejorando además la competitividad del Puerto de Leixões al que da servicio. La nueva línea entre Braga y Valença, en cualquier caso, estará centrada para el tráfico de viajeros y la conexión con el resto de la red existente en el país vecino.
Coordinación de aeropuertos
El evento en la Cidade da Cultura contó con la participación del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, la direcotra xeral de Mobilidad, Judit Fontenla, el exalcalde de Oporto, Rui Moreira, o el decano del colegio de ingenieros, Enrique Urcola, entre otros. Calvo abogó por una estrategia coordinada para los tres aeropuertos gallegos, a lo que los ingenieros lusos propusieron añadir Sá Carneiro ante la inminente saturación que vivirá su terminal.
El representante de la Xunta criticó también los retrasos del Gobierno de España en los 25 kilómetros que tiene que acometer hasta la frontera y exigió la prolongación del Corredor Atlántico hasta Ferrol.
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