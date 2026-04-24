El sector turístico gallego recibe 5 millones de euros para su digitalización

El turismo se transforma al ritmo de la tecnología. Con ese telón de fondo, el V Foro de Turismo, impulsado por FARO DE VIGO, Prensa Ibérica y SEGITTUR, reunió este jueves en la sede de Chapela a representantes institucionales y empresariales para analizar cómo la digitalización está redefiniendo el sector y los desafíos de esta transformación.

Bajo el título ‘Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar’, la jornada combinó intervenciones y mesas de debate en las que se abordó cómo la tecnología está transformando la competitividad de los destinos.

El encuentro fue conducido por los periodistas Elena Ocampo y Víctor Currás, quien se encargó de abrir la jornada y dar paso al alcalde de Abel Caballero, que ofreció su visión sobre el papel del turismo y su evolución. A continuación, se dio paso a la primera conversación, en la que Currás dialogó con el director de Relaciones Institucionales de SEGITTUR, Ezequiel García.

Víctor Currás y Ezequiel García. / Marta G. Brea

En este contexto, la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) se situó como una de las herramientas centrales de esta transformación. El director de Relaciones Institucionales de SEGITTUR, Ezequiel García, la definió como una «infraestructura pública digital del turismo en España» orientada a integrar datos públicos y privados para mejorar la gestión y la toma de decisiones «basadas en datos». Este modelo, impulsado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha permitido canalizar ayudas tanto a destinos como a pymes, con más de cinco millones de euros destinados en Galicia.

La aplicación práctica de esta transformación se abordó en una de las mesas del foro, centrada en el papel de los destinos en la implantación de la Plataforma Inteligente de Destinos. Moderada por Ocampo, la conversación reunió a representantes de la Comarca do Salnés, Sanxenxo y la Diputación de Ourense, que compartieron experiencias concretas sobre cómo están incorporando la digitalización en la gestión turística.

El valor del dato emergió como uno de los ejes centrales. El gerente del Salnés, Ramón García, resumió esta idea con claridad: «es muy difícil de gestionar lo que no puedes medir». A partir de ahí, explicó cómo el análisis de información les ha permitido identificar dinámicas hasta ahora poco visibles, como el peso del turismo intraprovincial o la diferencia entre visitante y turista en términos de impacto económico. También subrayó la utilidad de cruzar datos para anticipar situaciones, como la relación entre la presión turística y el consumo de agua en los meses de mayor afluencia.

Mesa Redonda 'Los destinos apuestan por la PlataformaInteligente de Destinos' / Marta G. Brea

En paralelo, la Diputación de Ourense puso el foco en la necesidad de garantizar el acceso a la tecnología en todo el territorio. Su representante, Marcos Valiño, defendió un modelo basado en infraestructuras compartidas: «la tecnología va a estar centralizada», lo que permitirá a los pequeños municipios acceder a herramientas y datos sin necesidad de grandes recursos. En este contexto, insistió en la importancia de conocer mejor al visitante para ajustar la oferta: «queremos saber su perfil, sus gustos, sus hábitos».

Desde el ámbito local, Sanxenxo aportó la visión de un destino que ya avanza como piloto en este proceso. Su técnica de Turismo, Teresa Salgueiro, explicó el desarrollo de un nuevo portal digital que incorporará asistentes virtuales y sistemas de reputación online para mejorar la experiencia del usuario. Una apuesta que responde a un cambio de enfoque: «no solo buscamos atraer en cantidad, sino atraer mejor».

El impacto de esta transformación también es tangible en el tejido empresarial. La jornada concluyó con un último debate, moderado por Elena Ocampo y Víctor Currás, centrado en los proyectos beneficiarios de ayudas a la digitalización de empresas turísticas, en el que se puso de relieve la importancia de la innovación para atraer a un turista cada vez más digitalizado y exigente.

Mesa redonda 'Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas' / Marta G. Brea

En este contexto, las pymes están incorporando soluciones que les permiten ganar eficiencia, conocer mejor a sus clientes y adaptarse a un mercado en constante evolución. Desde Viajes Fisterra, Fabián Bauzas subrayó que estas herramientas han supuesto «un paso gigante» en la gestión de la información, permitiendo responder prácticamente en tiempo real a la demanda.

En el caso de Tee Travel, Mar Rodríguez destacó cómo la digitalización facilita anticiparse a las necesidades del cliente y ajustar la oferta: «nos permite diversificar nuestra propuesta y orientarla mejor». Por su parte, Jorge Martínez, de Suitesnature Factory, puso el acento en la innovación vinculada a la sostenibilidad, con modelos que buscan «poner en el centro al viajero responsable» y generar valor a partir de su comportamiento.

El reto, coincidieron los participantes, pasa por seguir profundizando en la digitalización y, sobre todo, por reforzar la colaboración entre administraciones y empresas para compartir información y avanzar con mayor rapidez en un entorno cada vez más competitivo.