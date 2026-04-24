Alfonso Rueda presenta Galicia en Pekín como destino turístico seguro y auténtico para el viajero chino

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó este viernes en Pekín a Galicia como un destino turístico “seguro, auténtico y de calidad” en un encuentro con operadores turísticos chinos, dentro de su viaje institucional al gigante asiático. El jefe del Ejecutivo gallego defendió que la comunidad reúne los atractivos que busca el viajero del país asiático: patrimonio, naturaleza, gastronomía, termalismo, tranquilidad y experiencias vinculadas al Camino de Santiago.

Después de mantener ayer un encuentro orientado a explorar la posibilidad de llegar a acuerdos de calado en el sector de la automoción, la agenda de esta jornada se centró en el turismo. Rueda aprovechó la cita con representantes del sector turístico chino para animar a los ciudadanos del país a visitar Galicia, especialmente de cara al Xacobeo 2027, que definió como “el gran año de Galicia”.

Durante su intervención, el presidente gallego subrayó que, pese a la distancia geográfica entre Galicia y China, existen vínculos entre ambos territorios. En este sentido, destacó el carácter acogedor, hospitalario y familiar que, según señaló, comparten el pueblo gallego y el chino, así como la importancia de la gastronomía como elemento de identidad y carta de presentación ante el mundo.

“Tenemos esa sensibilidad especial para acoger con cariño y con mucha hospitalidad a todos los que vienen de fuera y para superar todo tipo de barreras”, afirmó Rueda ante los operadores turísticos reunidos en Pekín.

El presidente de la Xunta expuso cuatro razones principales por las que Galicia encaja, a su juicio, con las demandas actuales de los turistas chinos. La primera de ellas es que se trata de un destino no masificado. Aunque la comunidad recibió nueve millones de turistas durante 2025, Rueda defendió que Galicia permite disfrutar de una visita tranquila y relajada. “Llevamos muchísimo tiempo trabajando en que las visitas se distribuyan durante los doce meses del año”, señaló.

Alfonso Rueda, tras la reunión que mantuvo en Pekín con turoperadores chinos para promocionar Galicia como destino turístico. / Cedida

El tirón del patrimonio

Como segundo atractivo, destacó el patrimonio cultural gallego y recordó que la comunidad cuenta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la muralla romana de Lugo, hermanada con la Gran Muralla China; la Torre de Hércules de A Coruña, el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento; el casco histórico compostelano y el Camino de Santiago.

Precisamente el Camino fue el tercer gran reclamo puesto sobre la mesa por Rueda, que invitó a los viajeros chinos a vivir la experiencia de peregrinar hacia Compostela y descubrir en el recorrido la naturaleza, la cultura y la gastronomía de Galicia. Según apuntó, el número de peregrinos procedentes de China se multiplicó por seis en la última década y superó los 4.400 durante 2025.

El cuarto elemento destacado por el titular del Ejecutivo autonómico fue la variedad de experiencias que ofrece Galicia, desde los baños en aguas termales hasta propuestas enogastronómicas exclusivas y actividades culturales. En este punto, insistió en que la comunidad puede responder a perfiles de viajeros que buscan autenticidad, historia y un turismo alejado de la saturación.

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“Todo aquel que venga buscando identidad cultural propia, potente, con huella; todo aquel que venga buscando gastronomía, tranquilidad, sin masificación; historia, a través del Camino de Santiago, tiene que encontrar en Galicia un destino muy apetecible”, concluyó Rueda.