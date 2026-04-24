Política Social urge al Gobierno central fondos para financiar la gratuidad de las escuelas infantiles

Durante el año 2025, Galicia consolidó su liderazgo en la tasa de escolaridad de 0 a 3 años, manteniéndose por encima del 60% y superando en casi 13 puntos la media de España, un porcentaje que sitúa a la comunidad gallega «al nivel de los países con mayores índices de bienestar» en Europa, como Suecia o Dinamarca. Los datos los facilita la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien suele reivindicar que dicho liderazgo es un efecto directo de la aplicación del programa de la gratuidad de la Xunta, programa, cuestiona, para el que reclama apoyo estatal.

Para ello, la titular de Política Social ha remitido una carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la que reclama que el Gobierno haga efectiva «lo antes posible» la aportación de 175 millones de euros de fondos europeos a las comunidades para la gratuidad de la educación infantil, comprometida en junio de 2025, hace casi un año, en la Conferencia de Presidentes.

Hasta ahora, alega en su misiva, esta gratuidad es asumida «íntegramente» con fondos propios de la Administración gallega, con una inversión anual de 68 millones de euros, por lo que «echa en falta el respaldo» del Gobierno central en esta «apuesta estratégica», a pesar de su compromiso de destinar 175 millones de partidas europeas a las comunidades para financiar esta medida.

Casi un año sin noticias

En la misiva, remitida ayer jueves, García reprocha que casi un año después de este anuncio, realizado en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025, las autonomías aún no han recibido esta aportación ni disponen de «información alguna sobre cuánto recibirá cada comunidad y cuándo se recibirán dichos fondos». Todo ello, censura, aunque Educación aseguró que en 2026 «ya» estaría aprobado el Programa de Cooperación Territorial.

García urge a Tolón a que la «aportación comprometida se haga efectiva lo antes posible», ya que eso permitirá «continuar avanzando en una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades y un apoyo más sólido para las familias».

Al respecto, la Xunta explica que este curso es el cuarto en el que la atención educativa en las escuelas infantiles de 0 a 3 años es «completamente gratuita» para las familias. En total, dijo, se benefician más de 33.000 hogares y el ahorro estimado de estas familias es de 4.000 euros por año.