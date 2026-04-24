Mejoras de horario para el profesorado en Galicia: los docentes recuperan las 18 horas lectivas en el curso 2026-2027

A inicios de febrero la Xunta y los sindicatos firmantes del Acordo de Mellora suscribían una addenda al pacto firmado en 2023 para desligar la reducción del horario lectivo del profesorado de la de todo el personal de Administración autonómica, con vistas a poder notar ya «mejoras» el próximo curso, 2026-2027. En ese momento, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no ofreció demasiados detalles de en qué consistirían esas «mejoras», pero fuentes sindicales avanzaron que la línea de trabajo en la siguientes semanas era la recuperación del horario lectivo de 18 horas por semana que tenían antes de que la crisis llevara a «racionalizar» el gasto público e incrementar esa jornada.

Ahora esa pretensión se concreta y los plazos son ya los definitivos: tras una conferencia de prensa convocada a última hora para este viernes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado por el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, comparecieron con representantes de las organizaciones sindicales CC OO, ANPE, UGT y CSIF para realizar el anuncio.

Los detalles de cómo se formularía el retorno al anterior horario lectivo se conocen ahora. Desde septiembre, señala la Xunta en un comunicado, se «reconfigurará» el horario de los docentes de Secundaria de forma que «sean 18 sesiones de clase y pasen a disponer de las dos sesiones restantes para atender otras necesidades de carácter escolar»:

Ratios

Otro de los avances en la negociación afecta a otra de lasreivindicacioness más repetidas por el profesorado: las ratios. Educación ha decidido adelantar al mes de septiembre de 2028, para ese curso, la reducción de 30 a 25 estudiantes por aula en la ESO, prevista inicialmente, según la Administración gallega, para 2033, lo que implica, destaca, «anticipar cinco cursos esta mejora».

La CIG, sindicato mayoritario, que se desmarcó en su momento del Acordo de Mellora y que no se sumó con posterioridad, como sí hizo CSIF, incide en que la reducción tiene que ir asociada a más docentes, «para que no ocurra lo mismo que en Infantil y Primaria». Además, inciden en que el Gobierno tiene pendiente una normativa que recupera las 18 horas a partir del próximo curso. Esta misma semana el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el ya proyecto de Ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación «básica y homogénea» de la jornada lectiva del profesorado no universitario. En ese aspecto, lo que La Moncloa estipula es, «con carácter general», la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial y en 18 horas en el resto de enseñanzas. Con todo, de forma «excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional», explican desde el Ministerio de Educación.