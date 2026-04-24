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Investigado en Galicia por conducción temeraria en una concentración de coches con más de 30 denunciados

Hay, además, una treintena de denuncias a otros conductores por diversas infracciones de las normas de tráfico y seguridad vial

La Guardia Civil detectó en redes sociales las convocatorias para realizar competiciones de velocidad

Un investigado por conducción temeraria y 30 denunciados en A Laracha en una concentración de coches

Un investigado por conducción temeraria y 30 denunciados en A Laracha en una concentración de coches / Guardia Civil de Tráfico

Sandra Abad

La Guardia Civil investiga a un conductor por conducción temeraria en una concentración de vehículos en A Laracha. A través del Subsector de Tráfico de A Coruña y en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia, la Guardia Civil ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en un polígono industrial de A Laracha con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial.

Las actuaciones se iniciaron tras la detección en redes sociales y aplicaciones de mensajería de diversas convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos.

El GIAT monitorizó estas actividades desde finales de febrero, constatando la organización de eventos destinados a la realización de conductas peligrosas en la vía pública.

Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como burn-out) y derrapes controlados (drift), ejecutadas además en presencia de numeroso público, por lo que la Guardia Civil destaca que generaban "un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes".

El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo Pegaso, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire, un dispositivo que fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores.

Así, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas (tipo spin), perdió el control del vehículo e impactó contra el bordillo en una zona con alta densidad de espectadores, sin que se registrasen daños de gravedad.

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Como balance del dispositivo, se han formulado más de 30 denuncias administrativas por diversas infracciones a la normativa de seguridad vial y ordenación del tráfico.

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