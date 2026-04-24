Sanidad
Menos camas en funcionamiento por cada mil habitantes en los hospitales gallegos, pero un tercio más de consultas a los especialistas
Un informe del IGE revela que el dato de estancias medias durante los ingresos es el más reducido de la serie
Galicia cuenta con 3,27 camas de hospital en funcionamiento por cada mil habitantes, el dato más bajo de la serie que recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE) desde 1999. Con cifras relativas a 2023 e información suministrada por el Sergas, el parámetro gallego se sitúa, con todo, por encima del dato estatal, situado en 2,89.
Además, en esos 24 años, los establecimientos sanitarios con régimen de internado han pasado de los 59 a los 33, casi la mitad menos.
También ha caído en picado (un 27 por ciento) la estancia media de los gallegos que son hospitalizados en esos centros, hasta los 6,94 días, otro récord, por abajo, en la serie. En el ámbito estatal se registra asimismo el mínimo histórico, aunque es superior: 7,11 días.
En cambio, el personal por cama en funcionamiento anota un máximo, con 4,3 personas.
Más plantilla
Según el IGE, nunca tanto personal ha trabajado en los centros hospitalarios gallegos: un total de 37.081 personas. En lo relativo al número concreto de facultativos, 6.366 personas, sería la segunda cifra más elevada del período analizado. Es un 14% más que el último dato prepandemia, el de 2019.
Son más médicos, pero también atienden a muchas más pacientes. Considerando solo los últimos 20 años, desde 2003, la cifra de consultas externas se disparó un 33 por ciento, desde los 4,7 millones a los 6,3 millones de 2023. En ese tiempo, el personal facultativo se incrementó en mayor medida: un 43 por ciento.
En lo relativo a pacientes dados de alta, pasaron de las 313.000 a las 330.000 en ese período, un 5 por ciento más.
El IGE también pasa revista al gasto, que anota un máximo en 2023, con 3.700 millones de euros. En concreto, de 2018 a 2023 el desembolso pasó de unos 2.930 a 3.720 millones, un aumento de alrededor de 785 millones, un 26 por ciento más.
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