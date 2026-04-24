Multitudinaria protesta de 2.000 personas en Lugo contra la moción de censura: «Es una victoria colectiva»

Cientos de personas, más de dos mil según los promotores de la concentración, se han manifestado esta tarde ante la Casa Consistorial de Lugo, en la Praza Maior de la ciudad, convocadas por la plataforma 'Transfuguismo Non, democracia Si', que se opone a la moción de censura registrada esta misma semana por el grupo municipal del Partido Popular con el apoyo de la edila no adscrita María Reigosa.

Entre los asistentes, que gritaron en varias ocasiones el mensaje «Transfuguismo no, democracia sí», había personas que portaban pancartas con fotos de la líder del PP lucense, Elena Candia, acompañadas del texto «Se compra tránsfuga», así como con imágenes de María Reigosa, con la palabra «tránsfuga» acompañando las mismas.

Uno de los promotores de esta plataforma, el primero en tomar la palabra, el escritor Lois Pérez, aseguró que esta concentración es «una victoria colectiva, un acto de resiliencia democrática de la voluntad popular». También recordó que «lo que une a los presentes es la defensa de sus convicciones democráticas», porque «la fuerza colectiva de la ciudadanía tiene valor y es transformadora».

Besteiro y otros cargos del PSDdeG durante la masiva protesta en Lugo / FdV

Aprovechó para «apelar a la responsabilidad individual» de María Reigosa, porque nada se puede «esperar de una persona sin escrúpulos», apostilló en referencia a Elena Candia.

«Alcemos memoria democrática de este hecho vergonzoso, que nadie olvide lo que ha sucedido estos días», dijo Lois Pérez, en referencia a las próximas elecciones locales, que se celebrarán dentro de un año. «Nos une la tristeza esperanzada», concluyó.

Autoridades participantes

Además de los ediles del gobierno bipartito encabezados por el alcalde, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, también participaron en la protesta el secretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro, y la parlamentaria y exalcaldesa de la ciudad Lara Méndez, entre otros cargos institucionales y orgánicos del BNG y del PSdeG, los partidos que gobiernan Lugo.