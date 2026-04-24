Manifestación ciudadana
Multitudinaria protesta de 2.000 personas en Lugo contra la moción de censura: «Es una victoria colectiva»
Convocadas por la plataforma 'Transfuguismo Non, democracia Si', se han concentrado en la tarde del viernes ante la Casa Consistorial lucense
Cientos de personas, más de dos mil según los promotores de la concentración, se han manifestado esta tarde ante la Casa Consistorial de Lugo, en la Praza Maior de la ciudad, convocadas por la plataforma 'Transfuguismo Non, democracia Si', que se opone a la moción de censura registrada esta misma semana por el grupo municipal del Partido Popular con el apoyo de la edila no adscrita María Reigosa.
Entre los asistentes, que gritaron en varias ocasiones el mensaje «Transfuguismo no, democracia sí», había personas que portaban pancartas con fotos de la líder del PP lucense, Elena Candia, acompañadas del texto «Se compra tránsfuga», así como con imágenes de María Reigosa, con la palabra «tránsfuga» acompañando las mismas.
Uno de los promotores de esta plataforma, el primero en tomar la palabra, el escritor Lois Pérez, aseguró que esta concentración es «una victoria colectiva, un acto de resiliencia democrática de la voluntad popular». También recordó que «lo que une a los presentes es la defensa de sus convicciones democráticas», porque «la fuerza colectiva de la ciudadanía tiene valor y es transformadora».
Aprovechó para «apelar a la responsabilidad individual» de María Reigosa, porque nada se puede «esperar de una persona sin escrúpulos», apostilló en referencia a Elena Candia.
«Alcemos memoria democrática de este hecho vergonzoso, que nadie olvide lo que ha sucedido estos días», dijo Lois Pérez, en referencia a las próximas elecciones locales, que se celebrarán dentro de un año. «Nos une la tristeza esperanzada», concluyó.
Autoridades participantes
Además de los ediles del gobierno bipartito encabezados por el alcalde, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, también participaron en la protesta el secretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro, y la parlamentaria y exalcaldesa de la ciudad Lara Méndez, entre otros cargos institucionales y orgánicos del BNG y del PSdeG, los partidos que gobiernan Lugo.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»