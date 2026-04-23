Galicia gana noches de hotel, pero pierde viajeros y sigue lejos del ritmo de España

Galicia cerró marzo con una fotografía turística de contraste: más noches de hotel, pero menos clientes. Los establecimientos hoteleros de la comunidad registraron 505.193 pernoctaciones, un 3,5% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el número de viajeros cayó un 0,2%, hasta 276.405. Este balance deja una paradoja: el sector gana actividad no porque lleguen más turistas, sino porque quienes vienen se quedan algo más de tiempo. La estancia media subió de 1,76 a 1,83 días, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese avance, sin embargo, no basta para cerrar la brecha con el conjunto del país. En España, las pernoctaciones hoteleras crecieron en marzo un 5,4% y superaron los 23,6 millones, por encima del ritmo gallego. Además, la distancia se agranda en dos variables clave para medir la fortaleza del sector: la ocupación y el precio. Mientras la media estatal cubrió el 53,7% de las plazas ofertadas, Galicia se quedó en el 30,81%. Y frente a una tarifa media diaria de 117,8 euros en el conjunto del país, lo que supone un aumento del 3,7% en el último año; los hoteles gallegos cobraron 64,65 euros por habitación (+5,3%), casi la mitad.

Galicia crece, pero sigue haciéndolo con menos intensidad y con menor capacidad de rentabilizar su planta hotelera. En marzo permanecían abiertos 1.218 hoteles en la comunidad, con 52.638 plazas y 5.829 trabajadores, apenas 11 más que un año antes. Es decir, el mercado aguanta y mejora levemente, pero todavía muy lejos de los niveles de ocupación que exhiben los grandes destinos turísticos del país.

En el contexto estatal, el tirón hotelero de marzo se apoyó tanto en los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,2%, como en los extranjeros, con un alza del 5,5%. En el acumulado del primer trimestre, las estancias hoteleras crecieron un 3,4%. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideraron la demanda nacional, mientras que Canarias volvió a dominar entre los visitantes internacionales.

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Para Galicia, el balance del mes se traduce en un turismo hotelero avanza, pero que lo hace todavía con un motor moderado. Hay más noches contratadas y una permanencia algo mayor, sí, pero no un salto real en llegada de viajeros ni una mejora suficiente en ocupación o ingresos como para hablar de un despegue comparable al del conjunto de España.