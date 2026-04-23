Galicia recibirá 25 millones de euros del Gobierno central para desarrollo rural y mejora agraria

El Gobierno destina 25 millones de euros a Galicia, del reparto territorial acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del crédito por 226,5 millones en toda España.

En concreto, servirá para financiar intervenciones de desarrollo rural, distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias y los programas escolares para el fomento del consumo de frutas y huerta.

El crédito principal, 158,2 millones de euros corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas contenidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De esta partida, a Galicia le corresponden 21,8 millones de euros.

Este plan contempla medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.

Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,58 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. A Galicia se destinan 368.979 euros. Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie, particularmente de la varroosis.

Con un crédito de 1,75 millones de euros, esta línea apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero. A Galicia le corresponden 22.600 euros.

Asimismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, de los cuales, 166.666 euros son para Galicia. Con esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito de otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero, de los que 452.257 euros corresponden a Galicia. Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea a España para los programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.

El acuerdo incluye la distribución de los fondos de ambos programas correspondientes al curso 2026/2027, con un total de 13,4 millones de euros para el de frutas y hortalizas, con 609.363 euros para Galicia; y algo más de seis millones de euros para el de leche, de los cuáles 347.788 euros son para Galicia.

Además, se realiza una reasignación de fondos correspondientes al curso actual, 2025/2026, por montantes totales de 13,2 millones de euros para el programa de frutas y hortalizas, con 624.963 euros para Galicia; y 5,3 millones de euros para el de leche, de los cuáles 374.594 euros son para Galicia.