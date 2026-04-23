Galicia dedica a Atención Primaria menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud

Huelgas, largas esperas para conseguir cita, déficit de facultativos, agendas sobrecargadas y médicos quemados. La Atención Primaria está en crisis y el Consello de Contas ha dado su diagnóstico: Galicia invierte en este nivel asistencial la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y faltan profesionales, pues un tercio de las plazas en centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PACs) están vacantes. Este problema se agrava con los pediatras, servicio del que carecen 120 concellos (el 40 por ciento del total).

Y esto sucede en un contexto en el que la demanda sanitaria es creciente. Entre 2013 y 2023 se incrementó un 32 por ciento la población protegida de más de 85 años. Esto obligó al Sergas a incrementar su inversión, pero este aumento se concentró en el gasto en Atención Hospitalaria y en el gasto farmacéutico. Así, según los datos del último año fiscalizado por Contas, la atención especializada concentra el 62 por ciento del desembolso económico de la Consellería de Sanidade y la factura en medicamentos y recetas alcanzó el 16 por ciento. Son cifras superiores a la media nacional, que se sitúan en el 61 por ciento y el 14 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, la Atención Primaria solo recibió el 12 por ciento del gasto, por debajo del 14 por ciento a nivel nacional. Es un porcentaje alejado de las recomendaciones de la OMS, que cifra el umbral en un 25 por ciento. De hecho, Galicia también está a la cola de España en cuanto a esfuerzo presupuestario destinado a este nivel asistencial. Solo la Comunidad de Madrid tiene peores cifras. Por esta razón, Contas insta a la Xunta a «incrementar la financiación específica» para la Atención Primaria para aproximarse a las recomendaciones internacionales.

Déficit de profesionales

A esta falta de inversiones se suma, según la radiografía de Contas, el déficit de personal. Un tercio de las plazas de todas las categorías están vacantes en Primaria. La escasez de profesionales es especialmente acuciante en pediatría. Con datos a octubre de 2025 había 120 concellos que carecían de servicios de pediatría en sus centros de salud y otros 96 municipios tenían que compartir especialista para atender a los niños.

«Aunque la cobertura asistencial está garantizada mediante la derivación de los menores al médico de familia, esta situación evidencia una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales, afectando a la equidad en el acceso a la atención sanitaria infantil», reprocha el órgano fiscalizador.

Y este déficit de personal no tiene visos de solucionarse en el futuro, pues Contas advierte que con el número de plazas actualmente convocadas para los MIR «no queda garantizado el relevo generacional». En su opinión, esta «insuficiencia de recursos» se agrava en los periodos de vacaciones, pues solo se cubren el 54 por ciento de las ausencias y, para ello, se recurre básicamente a trasladar la agenda de los facultativos que están de descanso a sus compañeros mediante «intersustituciones» o «prolongaciones de jornada». «Esto incrementa la sobrecarga de los profesionales», avisa Contas.

Así, en sus conclusiones, este organismo advierte que aunque el número de pacientes asignados por médico en Galicia es menor que la media nacional, en la práctica atienden a una población envejecida y con patologías crónicas, «lo que evidencia una carga asistencial elevada».