Alfonso Rueda inicia su primer viaje a China para impulsar la inversión y el turismo gallego

En un contexto de impulso a la internacionalización de la economía gallega, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, iniciará mañana su primer viaje oficial a China con el objetivo de abrir nuevas vías de inversión, fortalecer las relaciones comerciales y promocionar Galicia como destino turístico en el país asiático.

Durante tres días, Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantendrá una intensa agenda de reuniones con empresas de sectores estratégicos como la automoción y las energías renovables, además de encuentros con operadores turísticos chinos. El presidente destacó el potencial del mercado chino, al que definió como un socio con «muchísimas posibilidades» para el desarrollo económico de Galicia.

La visita comenzará con un recorrido por el centro de I+D de SAIC Motors en Shanghái, una de las principales compañías automovilísticas del país. Posteriormente, la delegación gallega se desplazará a Pekín para reunirse con el presidente de la empresa, Xiaoqiu Wang, y otros directivos del grupo, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de colaboración industrial.

El viernes, la agenda incluye la visita al Beijing Auto Show, uno de los principales eventos del sector, así como un encuentro con representantes de Goldwind, compañía líder a nivel mundial en energía eólica. La misión institucional finalizará el sábado con una visita a la planta de baterías de SAIC Motors en Zhengzhou, en línea con el interés de Galicia por posicionarse en la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

Rueda subrayó que uno de los objetivos del viaje es poner en valor la estabilidad institucional y la seguridad jurídica de Galicia como factores clave para atraer inversión extranjera. «Vamos a hacer valer que somos un lugar seguro para invertir y que tenemos muchas ventajas que podemos ofrecer», afirmó.

Impulso a la cooperación económica y turística

Este viaje se enmarca en la estrategia de la Xunta para intensificar los contactos con China, un mercado en el que ya operan 190 empresas gallegas de forma constante y donde un 43% exporta de manera estable. Iniciativas previas como foros empresariales o misiones comerciales han permitido reforzar los vínculos y detectar nuevas oportunidades de negocio, con el apoyo de la antena del Igape en el país asiático.

En el ámbito turístico, Rueda mantendrá reuniones con operadores chinos para promocionar Galicia como destino, poniendo el foco en su cultura, patrimonio y paisajes, así como en el atractivo del Camino de Santiago, que registra un aumento progresivo de peregrinos procedentes de China. La Xunta también busca aprovechar el impulso del Xacobeo 2027 para captar nuevos visitantes internacionales.

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Con esta misión institucional, el Gobierno gallego pretende consolidar su presencia en uno de los mercados más dinámicos del mundo y avanzar en la captación de inversiones y turistas que contribuyan al crecimiento económico de la comunidad.