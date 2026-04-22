Selectividad en Galicia: el DNI digital se acepta pero el móvil sigue prohibido en el examen

En menos de un mes, los estudiantes gallegos de 2º de Bachillerato que quieran proseguir sus estudios dando el salto a los campus ya deberían haber realizado la prematrícula para la prueba de acceso a la universidad. La cuenta atrás para el examen que decidirá su futura carrera comenzó en septiembre, incluso antes, porque la media de todo la etapa cuenta mucho, y la CiUG, encargada de organizar y coordinar la prueba en Galicia, es de las más madrugadoras de cara a fijar las reglas que rigen la prueba o colgar modelos de exámenes para que puedan trabajar.

El pasado mes de noviembre, el organismo interuniversitario publicó el protocolo que, en teoría, iba a ordenar todo el proceso. No obstante, la CiUG siempre deja abierta la puerta a posibles modificaciones, derivadas de modificaciones legales sanitarias o educativas. Uno de esos cambios, en este caso relacionado con el Ministerio del Interior, que establece que a partir del 2 de este mes, cualquier ciudadano podrá utilizar el DNI digital en el teléfono móvil, mediante la aplicación MiDNI, como medio válido de identificación legal.

Así que esta novedad queda incorporada al protocolo. Otra cosa es que sea difícilmente compatible con una de las reglas más estrictas de la CiUG: la prohibición de acceso a las aulas con dispositivos móviles. La propia entidad lo recuerda en el documento: «En base al RD 255/2025, que impulsa el uso del DNI en el móvil con la App MiDNI, también será posible identificarse de este modo, al mismo tiempo que se recuerda que está prohibido el acceso al aula con cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluidos los teléfonos móviles».

La CiUG veta la entrada en el aula de examen de cualquier dispositivo digital, relojes incluidos, porque pueden ser utilizados para copiar. De hecho, en los últimos tres años se han producido casos de alumnado expulsado por emplear este tipo de herramientas para copiar.

Excepciones a la regla

Con todo, por primera vez, la CiUG establece una excepción a esta restricción y tiene que ver con la salud de los participantes. Así, se establece que «podrán emplear dispositivos móviles las persoas que así lo precisen para controles médicos, siempre que lo hayan notificado con anterioridad a la CiUG».

Asimismo, de otra de las reglas del examen, la de que el estudiantado tiene que mantener los pabellones auditivos despejados para que los vigilantes de la prueba puedan comprobar que no lleva dispositivos de escucha no autorizados, se exceptúan los usuarios de prótesis auditivas, igualmente preavisando a la organización.

También desde la pandemia se ha habilitado la opción para que aquellos jóvenes con covid, o por «causas asimilables, que estando matriculados en la convocatoria ordinaria de junio no puedan presentarse, pero sí en la de julio, sean considerados, para los efectos de acceso el Sistema Universitario Galego (SUG), estudiantado de convocatoria ordinaria.