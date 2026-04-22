Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xunta AP-9Gala del Turismo de VigoMensajes profesoresBarça-Celta
instagramlinkedin

Educación

Realidad extendida para que la FP en Galicia crezca sin límites

La Xunta anuncia entrenamientos en simuladores virtuales para el alumnado y nuevos ciclos adaptados a las demandas de las empresas más especializadas

Celebración del VII Congreso Innova FP de la Xunta en una imagen de archivo.

Celebración del VII Congreso Innova FP de la Xunta en una imagen de archivo. / Xoán Álvarez

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Más de diez mil estudiantes gallegos, potenciales estudiantes de un sistema de FP de moda, visitarán entre este miércoles y el viernes la feria FP Innova, donde los centros educativos sacan pecho de los últimos avances y de su apuesta por la innovación. En ese entorno, y dentro del Congreso que se celebra paralelamente en la Cidade da Cultura, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzó que el nuevo Plan Innova FP Galicia 2026-2030, que lleva asociado un presupuesto de cerca de 30 millones de euros, va a suponer la incorporación de nuevos recursos para «mejorar» la cualificación del alumnado.

Entre ellos, destacó Metaverso FPGal, una plataforma centralizada de herramientas de realidad extendida con módulos de entrenamiento en entornos virtuales. De hecho, para «reforzar» que los centros de enseñanza incorporen en su día a día las nuevas tecnologías, la Xunta contará con el apoyo del Centro Eduardo Barreiros, que será el responsable de diseñar un recurso constituido por tres programas: Capacita FP, Simula FP y Orienta FP.

Tres pilares virtuales

El primero, explica la Consellería de Educación en un comunicado, promueve el diseño de una plataforma inteligente que generará de forma automática experiencias prácticas, adaptativas y personalizadas dirigidas a la formación en tecnologías emergentes. El segundo constituiría un sistema de simulación avanzada inteligente para hacer prácticas en entornos realistas e inmersivos, con experiencias acordes a las diferentes especialidades y niveles formativos. Finalmente, el tercer programa, ya avanzado y con foco en la prevención del abandono educativo temprano, facilitará la orientación profesional recomendando itinerarios personalizados. Además, Educación destaca que la idea es que estos recorridos sugeridos «adapten» la oferta de FP a las necesidades del mercado laboral.

«Esto situará a nuestra FP a la vanguardia de la docencia al servicio de la mejor capacitación de los estudiantes», alega Rodríguez, para quien se trata de sumar al «buen hacer» del profesorado las tecnologías «más punteras».

Noticias relacionadas y más

Conectar la enseñanza con los sectores productivos es otro de los objetivos que persigue la Red de Centros de Innovación Avanzada en la FP gallega, centrada en la docena de ámbitos prioritarios de especialización de la comunidad. En ese marco, recordó el conselleiro, se pondrán en marcha ciclos de innovación avanzada en colaboración con empresas, entidades, universidades y centros tecnológicos, y otras tantas cátedras profesionales de tecnología avanzada en colaboración con empresas a través de retos empresariales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
  2. Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
  3. O que nos deixou Samba, o noso veciño
  4. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  5. El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
  6. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  7. Clara, la abogada más joven de Ourense: «La vocación me viene desde pequeña; mi abuelo hablaba de Derecho en las comidas familiares»
  8. Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo

Realidad extendida para que la FP en Galicia crezca sin límites

Realidad extendida para que la FP en Galicia crezca sin límites

El PP de Lugo presenta hoy la moción de censura con el apoyo de María Reigosa

Moción de censura: ¿Por qué puede salir adelante en Lugo lo que en Santiago no prosperó?

Moción de censura: ¿Por qué puede salir adelante en Lugo lo que en Santiago no prosperó?

El PP prevé presentar este jueves la moción censura en Lugo: la llegada de Elena Candia a la Alcaldía está en manos de María Reigosa

El PP prevé presentar este jueves la moción censura en Lugo: la llegada de Elena Candia a la Alcaldía está en manos de María Reigosa

O Encontro Sober 2026 reunirá a 400 profesionales para conectar industria y territorio en Galicia

Carlos Mella, un principio por riba de todo: «a defensa de Galicia»

Carlos Mella, un principio por riba de todo: «a defensa de Galicia»

PSOE y PP rechazan por considerarla ilegal la transferencia de competencias aeroportuarias a Galicia que reclama el Bloque

PSOE y PP rechazan por considerarla ilegal la transferencia de competencias aeroportuarias a Galicia que reclama el Bloque

Un padre gallego: «La profesora siempre envía mensajes de Abalar a las once de la noche o el domingo con poca antelación»

Un padre gallego: «La profesora siempre envía mensajes de Abalar a las once de la noche o el domingo con poca antelación»
Tracking Pixel Contents