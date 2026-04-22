El PP prevé presentar este jueves la moción censura en Lugo: la llegada de Elena Candia a la Alcaldía está en manos de María Reigosa

El Partido Popular tiene previsto presentar esta misma semana la moción de censura con la esperanza derribar el gobierno bipartito formado por el PSdeG, de la mano del BNG, para a aupar a la Alcaldía de Lugo a Elena Candia, ahora presidenta provincial del PP y vicepresidenta del Cámara gallega, que guarda silencio desde hace días. Tampoco se ha pronunciado sobre la posibilidad de perder el bastón de mando el actual alcalde de la ciudad, Miguel Fernández.

Fuentes consultadas por la agencia EFE incluso indicaron que la moción de censura podría ser presentada este mismo jueves. Para que salga adelante, el Partido Popular necesita el voto de la concejala no adscrita, María Reigosa, que entró en octubre en la corporación local de Lugo, en sustitución del fallecido Pablo Permuy, y hace unas semanas formalizó su salida del grupo municipal del Partido Socialista.

Esta circunstancia hace que la presión sobre María Reigosa haya aumentado en las últimas horas de forma notable. De hecho, el PSdeG-PSOE y el BNG han emitido un comunicado en el que instan a la Xunta de Galicia a aclarar si la convocatoria de una plaza en comisión de servicios, en concreto la «Xefatura do Servizo do Litoral en Lugo», guarda «alguna relación» con la «posibilidad de una moción de censura promovida por el Partido Popular». En ese comunicado, los dos socios del gobierno bipartito dicen que «llama la atención que el perfil formativo y profesional requerido para el puesto coincida de manera significativa con el currículo de una edila tránsfuga».

El portavoz local del BNG y teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, aseguró que la posibilidad de que Reigosa obtenga «algún beneficio personal a cambio de apoyar esta moción de censura», sería «el mayor escándalo de la historia de la política gallega». En ese sentido, ambas formaciones dicen que seguirán «vigilantes ante la evolución de este suceso y sopesan iniciar acciones legales ante lo que podría constituir un delito de carácter penal y un golpe a la democracia».

«No se puede desperdiciar ni un mes más»

Por su parte, los populares mantienen su aparente hoja de ruta. El presidente de la Xunta Local del Partido Popular de Lugo, Ramón Carballo, recordó que «queda un año para las elecciones» locales, por lo que «no se puede desperdiciar ni un mes más».

Consideró que «la moción de censura es hoy más necesaria que nunca ante la situación de desgobierno, división interna del PSOE y del propio bipartito», además de añadir que su formación política tiene «la obligación de intentar gobernar, como la lista más votada» en las últimas elecciones municipales. «El Partido Popular está preparado para asumir esa responsabilidad», con «la voluntad de gobernar para todos los lucenses», concluyó.

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También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que el PP «ganó las elecciones» locales y que, por tanto, «tiene derecho a darle estabilidad». «Si la izquierda lucense no es capaz de articular una propuesta, no es culpa del PP», señaló el lunes en la rueda de prensa del Consello.