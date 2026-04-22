El PP de Lugo presenta hoy la moción de censura con el apoyo de María Reigosa
La estrategia del Partido Popular para desbancar al gobierno bipartito lucense se materializa con la presentación de una moción de censura que requiere el apoyo de la tránsfuga María Reigosa
Iria D. Pombo
El Partido Popular lucense de Elena Candia presenta este miércoles la moción de censura para desbancar al PSdeG y al BNG del Ayuntamiento de Lugo. Lo hace gracias al apoyo de la edil no adscrita María Reigosa en un escrito que contará con las trece firmas necesarias —las de los doce concejales del PP más el de Reigosa— para que la presente, en unos pocos minutos, en el registro municipal.
En pleno mediodía, el PP de Lugo ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 14.15 horas en el céntrico hotel Méndez Núñez. Se prevé que comparezcan la popular Elena Candia y la tránsfuga María Reigosa para explicar los detalles de este vuelco político que acabará con 27 años de progresismo en Lugo. Si todo avanza según lo previsto, el pleno de investidura para nombrar a la futura alcaldesa del PP será el próximo jueves, 7 de mayo.
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