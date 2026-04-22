Nova Escola Galega denuncia la «censura» de la Xunta de Galicia de sus jornadas por la paz por «no cumplir con el principio de neutralidad ideológica»

Nova Escola Galega ha denunciado esta semana lo que consideran «censura» y «control ideológico» sobre el «XXXVI Encontro galego-portugués de Educadoras/es pola paz. Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio», programada entre el viernes y el domingo.

En un comunicado, el colectivo, que se define como movimiento asociativo de base que pretende impulsar el trabajo de renovación pedagógica y de galleguización lingüística y curricular del sistema educativo gallego, expone que la Consellería de Educación ha rechazo su petición de «homologación previa y provisional» de formación permanente del profesorado de una actividad que consideran «emblemática» en su recorrido por «no cumplir con el principio de neutralidad ideológica» que suscitó rechazo entre los partidos de la oposición e integrantes de la comunidad educativa después de que la Xunta obligase, en una resolución de junio del año pasado, a que las actividades complementarias sean «coherentes» con los contenidos curriculares y a pasar por Inspección educativa para recibir el visto bueno de charlas, excursiones o actividades no programadas.

Desde Nova Escola Galega aseguran que semejante decisión, que califican de «muy grave», «nunca» se dio en la trayectoria de los Encontros da Paz ni en otras actividades programadas por la organización. Esta, destaca, tiene entre sus finalidades «contribuir a la formación del profesorado», una tarea en la que llevan implicados casi desde el momento de su creación, hace 43 años.

Una temática «no alineada» con los ejes estratégicos de Educación

Desde la Xunta, sin embargo, argumentan que la solicitud no recibió luz verde para ser «homologada» —aunque eso no impediría su celebración, señalan— por un conjunto de causas. Además de referir que «es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad», mencionan que tras el análisis de la petición, el informe técnico-jurídico emitido concluye que la propuesta formativa «no es susceptible de homologación en los términos propuestos al no cumplir con las condiciones de carácter extraordinario» exigidas en la normativa que regula la formación docente cuando esta es realizada fuera de convenios de colaboración específicos. «La temática non está alineada con las líneas estratégicas del Plan de Formación do Profesorado», alegan al respecto.

A juicio del colectivo, el principio de neutralidad ideológica se está «extendiendo» a las actividades de formación del profesorado cuando aparece en una normativa que no es de aplicación en tal ámbito, ya que, aducen, figura en una resolución destinada al desarrollo a lo largo de este curso de las enseñanzas no universitarias desde Infantil a Bachillerato (excluyendo FP).

Además, señalan que ya habían mostrado su «disconformidad» con esas reglas en su momento por considerarlas un «mecanismo de control». «En este caso para censurar actividades pedagógicas que no son del agrado de la Consellería», denuncian. Al respecto, entienden que se está «restringiendo la autonomía del profesorado y su libertad académica» para decidir como quiere orientar su actualización docente.

Estrategia de «disuasión»

«Parece que cuando se toca Palestina y la realidad del genocidio», señalan, «se encienden las alarmas de la administración educativa y conviene emplear cualquier estrategia de cancelación o disuasión para que el profesorado evite implicarse», censuran desde la organización, que recurrirá.

La CIG, por su parte, se suma a la denuncia y apunta que en el encuentro gallego-portugués de educadoras por la paz organizado por NEG e AGAPPAZ, colaboran el Concello de Nigrán, la Deputación de Pontevedra, el Centro de formação Vale do Minho, la UVIGO y la UDC.