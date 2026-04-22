Moción de censura en Galicia: Alcaldías, a un tiro de edil

La moción de censura anunciada hoy en Lugo habrá puesto nervioso a más de un alcalde. ¿A quiénes sobre todo? A quienes sostienen su mayoría por la mínima y podrían perderla solo con la simple decisión de un edil.

Si el PP, animado por el más que probable éxito de la moción de Lugo, quisiera sumar alguna alcaldía más y arrebatársela a socialistas y nacionalistas, aritméticamente, sólo aritméticamente, podría intentarlo en cuatro concellos solo con cambiar la voluntad de un concejal rival: Soutomaior, Padrón, Vilalba, Barreiros y Samos. Eso sí, tendrá que buscar a un concejal díscolo dispuesto a dar la espalda a su partido y apoyar al que antes fue su competidor en las urnas. En estos concellos bastaría una fuga para dar la vuelta al gobierno.

Soutomaior. El BNG y el PSOE gobiernan juntos en el Concello, con Manu Lourenzo al frente y la socialista Silvia Cernadas dentro del acuerdo de gobierno. Eso deja al PP a exactamente un concejal de la moción. En las últimas elecciones municipales, el resultado fue BNG 6, PP 6 y PSOE 1, con mayoría absoluta en 7.

Vilalba. El PP tiene 8 ediles y la mayoría absoluta está en 9. El reparto salido de las urnas fue PP 8, PSOE 5, Vilalba Aberta 3 y BNG 1. El gobierno local lo forman PSOE y Vilalba Aberta. Al PP le bastaría con atraer a un solo edil de ese gobierno para alcanzar 9.

Barreiros. La corporación municipal de esta villa lucense está integrada por cinco ediles del PP, otros tantos del BNG y uno del PSOE, con la mayoría absoluta en 6. El gobierno sigue encabezado por la nacionalista Ana Ermida y la socialista Carmen Veiga forma parte del ejecutivo. Traducido a números: el PP necesita solo un edil del gobierno para cambiar la alcaldía.

Samos. El PP tiene cuatro ediles, el BNG, 3 y el PSOE, dos. La alcaldesa es Chus López y el gobierno se apoya en la alianza BNG-PSOE. Por eso el PP está también a un único concejal de poder articular una moción de censura.

Padrón. En las elecciones municipales de 2023 el reparto fue PSOE 6, PP 6 y BNG 1, con mayoría absoluta en 7. El socialista Anxo Arca llegó a la alcaldía con el apoyo del BNG, pero ahora gobierna en minoría, con BNG y PP votando juntos en asuntos clave. En ese escenario, al PP le bastaría con llevarse a un solo concejal socialista para sumar la mayoría absoluta.

Antas de Ulla. Gobierna el PSdeG-PSOE de Pilar García Porto con 5 concejales; la oposición es el PP, con 4. Aquí la moción también dependería de un único edil del gobierno.

A Baña. Gobierna el PSdeG-PSOE de José Antonio Pereira Gil, apoyado por el BNG en el ejecutivo; la aritmética queda en PSOE 5 + BNG 1 frente a PP 5. Si el PP captara a un edil del bloque de gobierno, podría cambiar la alcaldía.

Situación inversa

La operación de Lugo también permite una lectura en sentido inverso, aunque hoy resulte mucho menos verosímil políticamente. Tras cargar con dureza contra la moción impulsada por el PP en la capital, parece difícil imaginar ahora a socialistas y nacionalistas promoviendo justo ahora maniobras similares contra alcaldes populares. Pero, si se atiende solo a la matemática, también hay concellos donde podrían hacerlo o intentarlo.

Abadín. Gobierna el PP de José María López Rancaño con 6 concejales; en la oposición está el PSOE, con 5. Si la oposición lograse un edil del PP, la mayoría pasaría de 6-5 a 5-6.

Aranga. Gobierna el PP de Alberto Platas Álvarez con 5 concejales; la oposición la forma el PSOE, con 4. Un solo edil popular bastaría para voltear la mayoría.