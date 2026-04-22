Los correctores de las PAU avisan de los errores que se deben evitar en el examen de Lengua castellana: cuidado con la subjetividad en ciertas preguntas

La selectividad es una carrera de resistencia. Los estudiantes que se presentan a la prueba de acceso a la universidad (PAU) lo hacen sabiendo que se valorará su desempeño en Bachillerato, el de toda la etapa, pero también que se jugarán una parte muy relevante de la nota durante los exámenes, programados este año para los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria.

Algunos docentes consideran 2º un curso especialmente duro y enfocado a la PAU. Los estudiantes viven con preocupación el proceso de inflación que han experimentado las notas de admisión a las facultades. El fenómeno supone que uno de cada cinco universitarios gallegos ingrese ahora con notas de entre 12 y 14, el triple de los que conseguían estos expedientes una década atrás. Por eso están pendientes de que se publiquen modelos del examen, un aspecto en el que la CiUG, que organiza y gestiona la prueba en Galicia, es de las más madrugadoras, y de cualquier pista que pueda servirles para arañar unos puntos que puedan acercarlos a la titulación deseada.

Sus profesores los guían en ese periplo, apoyados en las orientaciones y criterios de corrección publicados por los grupos responsables de elaborar cada prueba, incluidos los de Lengua castellana, una de las materias obligatorias y, además, de la que se examinan más candidatos —un total de 11.075— con datos de la CiUG de hace un año.

Comentario de texto

Uno de los puntos que abordan en la parte de criterios de evaluación en ese documento se refiere al resumen o esquema, que puede suponer un punto, dentro de la tarea de comentario de texto. Además de indicar que la aportación del alumnado debe permitir saber de qué trata el tema y cuáles son las ideas principales del fragmento incluido en el test o de avisar de que se tendrán en cuenta una presentación ordenada y jerarquizada de las ideas, indican que se debe valorar también «la objetividad y ausencia de valoraciones».

«Es recomendable el uso de la tercera persona, el uso de se, o de expresiones del tipo en el texto se analiza, el autor critica; conviene, en cambio, evitar la primera persona o expresiones que manifiesten la propia opinión: estoy de acuerdo con, acierta el autor, etc.», detallan. En cambio, en la segunda parte, la del comentario propiamente dicho, que vale 2,5 puntos, el alumnado es conminado a «confrontar» sus ideas con las expuestas por el autor y sacar conclusiones.

Otro aspecto «importante» en el resumen sería usar expresiones propias para reflejar las ideas del texto, evitando copiar las frases literalmente. Y, por supuesto, la corrección ortográfica, que también puntúa.