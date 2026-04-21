Educación
¿Exámenes desde casa? Galicia los regulará para etapas no universitarias
Rueda avanzó en el Parlamento que estará recogido en la Lei de educación dixital y afectará a alumnado que no puede hacer la prueba presencialmente por problemas médicos
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció esta semana que Galicia será la primera comunidad que regule los exámenes virtuales para la enseñanza no universitaria. La regulación se enmarca en la futura Ley de educación dixital y contempla el uso de sistemas biométricos que «garanticen la autenticidad de los resultados».
Así lo señaló durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia. A preguntas de los grupos parlamentarios, y según informa la Administración, Rueda avanzó que esta regulación para la «educación del futuro», que se enmarca en la futura Ley que regulará la desconexión digital del alumnado, como explicó en una entrevista a este diario Román Rodríguez, conselleiro de Educación, incorpora el recurso a «sistemas biométricos que garanticen la autenticidad de los resultados» en el caso de pruebas a distancia «sin supervisión docente».
Según explicó la Xunta tras la intervención de Rueda, los sistemas biométricos se utilizarán para la identificación y control del alumnado en los casos "puntuales" en los que el estudiante no pueda hacer examen presencial, por enfermedad o cualquier otra causa justificada, y siempre bajo el principio de protección de datos.
Lei de educación dixital
El mandatario gallego recordó que la normativa que prepara la Xunta incluirá otra serie de medidas destinadas a «responder a los retos presentes y futuros de la educación», como que la comunicación entre profesores y familias se produzca únicamente a través de Abalar, la prohibición de grabar clases sin autorización, o la regulación del uso de la inteligencia artificial o del móvil en las aulas, que se utilizaría solo a partir de tercero de ESO y siempre con fines pedagógicos.
Durante su intervención, Rueda destacó los avances en materia formativa y laboral impulsados por el Ejeuctivo que preside, como el desarrollo de las microformaciones, la adaptación de la FP a las demandas del mercado o mayores recursos para la conciliación.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- El nuevo «macroparque» infantil en Vigo da un paso clave para ser una realidad en 2027: elegida la empresa para ejecutar la obra