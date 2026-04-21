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¿Exámenes desde casa? Galicia los regulará para etapas no universitarias

Rueda avanzó en el Parlamento que estará recogido en la Lei de educación dixital y afectará a alumnado que no puede hacer la prueba presencialmente por problemas médicos

EL PRESIDENTE DE LA XUNTA, ALFONSO RUEDA, EN UNA DE SUS INTERVENCIONES EN EL PLENO DE SESION DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL PARLAMENTO GALLEGO

EL PRESIDENTE DE LA XUNTA, ALFONSO RUEDA, EN UNA DE SUS INTERVENCIONES EN EL PLENO DE SESION DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL PARLAMENTO GALLEGO / XOAN ALVAREZ / FDV

Carmen Villar

Carmen Villar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció esta semana que Galicia será la primera comunidad que regule los exámenes virtuales para la enseñanza no universitaria. La regulación se enmarca en la futura Ley de educación dixital y contempla el uso de sistemas biométricos que «garanticen la autenticidad de los resultados».

Así lo señaló durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia. A preguntas de los grupos parlamentarios, y según informa la Administración, Rueda avanzó que esta regulación para la «educación del futuro», que se enmarca en la futura Ley que regulará la desconexión digital del alumnado, como explicó en una entrevista a este diario Román Rodríguez, conselleiro de Educación, incorpora el recurso a «sistemas biométricos que garanticen la autenticidad de los resultados» en el caso de pruebas a distancia «sin supervisión docente».

Según explicó la Xunta tras la intervención de Rueda, los sistemas biométricos se utilizarán para la identificación y control del alumnado en los casos "puntuales" en los que el estudiante no pueda hacer examen presencial, por enfermedad o cualquier otra causa justificada, y siempre bajo el principio de protección de datos.

Lei de educación dixital

El mandatario gallego recordó que la normativa que prepara la Xunta incluirá otra serie de medidas destinadas a «responder a los retos presentes y futuros de la educación», como que la comunicación entre profesores y familias se produzca únicamente a través de Abalar, la prohibición de grabar clases sin autorización, o la regulación del uso de la inteligencia artificial o del móvil en las aulas, que se utilizaría solo a partir de tercero de ESO y siempre con fines pedagógicos.

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Durante su intervención, Rueda destacó los avances en materia formativa y laboral impulsados por el Ejeuctivo que preside, como el desarrollo de las microformaciones, la adaptación de la FP a las demandas del mercado o mayores recursos para la conciliación.

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