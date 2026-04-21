La encuesta oficial del IGE ya llama a la puerta de más de 9.200 hogares gallegos

La desconfianza por llamadas sospechosas y mensajes fraudulentos está haciendo mella en la última investigación del Instituto Galego de Estatística (IGE), que comenzó la semana pasada la recogida de datos de una nueva edición de la Enquisa estrutural a fogares, una operación oficial que este año llegará a 9.216 viviendas seleccionadas al azar en toda Galicia.

Y sí: los encuestadores acuden presencialmente a los domicilios para realizar el trabajo de campo, que se prolongará hasta junio.

Pues bien, los trabajadores que están realizando esta encuesta se están encontrando con una reacción cada vez más habitual: el recelo de algunos ciudadanos. La escena se repite desde el pasado día 13. En muchos casos, la reacción es de desconfianza.

En este caso, además, no solo contactan por carta, sino que visitan a los encuestados en su hogar, y ahí surgen parte de las dudas.

El contexto no ayuda. La creciente alerta frente a estafas hace que cualquier contacto inesperado se mire con lupa. Aun así, el IGE insiste en que se trata de una encuesta pública y completamente oficial, incluida en el Plan galego de estatística 2022-2026. Esta operación se lleva a cabo desde 1999 y sirve para conocer mejor la situación socioeconómica y las condiciones de vida de los hogares gallegos.

Entre otras cuestiones, el cuestionario pregunta por la edad, el nivel de estudios, la situación laboral, los ingresos, los gastos del hogar y distintos indicadores de privación material.

En esta edición, además, incorpora dos módulos específicos: uno sobre dependencia y otro sobre las condiciones de trabajo de las personas ocupadas. El trabajo de campo se desarrollará hasta junio y los resultados está previsto que se publiquen en diciembre.

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Una carta previa

Las viviendas seleccionadas reciben previamente una carta informativa. Además, la normativa gallega establece la obligación de facilitar los datos requeridos en este tipo de operaciones estadísticas. El instituto subraya también que toda la información recogida está protegida por el secreto estadístico, por lo que solo puede utilizarse con fines estadísticos.